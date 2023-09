Denuncian a Luis de Llano Stevens y a Gisel Marín por presunto fraude en contra del empresario Hafid Alonso.

La demanda es por fraude, en contra de Luis de Llano y Gisel Marín por 11 millones de pesos. Según se ha dicho, esa cantidad cubre dos fechas del concierto Ricky Martin sinfónico en México, supuestamente en Oaxaca y Querétaro.

Este martes, 12 de septiembre se interpuso una denuncia de hechos en contra de Luis de Llano Stevens y de Gisel Marín por supuesto fraude, por 11 millones de pesos, por la venta de dos fechas del concierto Ricky Martin Sinfónico. Dicho acto fue realizado por parte del representante legal del empresario Hafid Alonso, Sergio Ramírez.

A su llegada al búnker alrededor del mediodía, el abogado Sergio Ramírez señaló que ya presentaron la denuncia en contra del señor Luis de Llano y de Gisele Marín. Y que solo falta que el MP comience la investigación previa para recabar todas las pruebas necesarias para comprobar si existe delito.

“Se presentó hace unos días una denuncia en contra del señor Luis de Llano Stevens y de la señora Gisel Marín por el delito de fraude. Ellos convencieron al empresario Hafid Alonso de que ellos tenían la representación de Ricky Martin para poder vender las fechas. Le venden dos fechas de Querétaro y Oaxaca, de las cuales ellos le piden un depósito de 11 millones de pesos”

El abogado Sergio indicó que desde hace seis meses se les hicieron varios depósitos de 500 mil pesos a cuentas de Luis de Llano y de Gisele: “El monto son de 11 millones y se fueron haciendo en parcialidades inferiores a 500 mil pesos. Porque ella así lo pidió para no tener ningún bloqueo de sus cuentas. Alonso accedió y se les hicieron más de 30 depósitos, todos están justificados y acreditados”.

Además, señaló que también ya presentó dicho documento ante el MP:

“La denuncia va en contra de Luis de Llano Stevens y Gisel Marín. Serán objeto de una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hasta que ya estén todos los datos de prueba, el MP determinará cuándo podrán comparecer”.

Al preguntarle si se podría llegar a un arreglo económico dijo: “Mientras que la empresa que representa a Hafid Alonso no reciba ningún anticipo, no habrá ningún tipo de acuerdo o convenio para llegar a un concierto”.

Por su parte, la empresaria Gisel Marín nos pidió su derecho de réplica y nos contó su versión de la situación tras enterarse de dicha denuncia en su contra.

Al preguntarle a Gisel sobre qué opina de esta denuncia por fraude en su contra, comentó: “Yo lo que sé es que tiene un contrato con unas fechas, que no sé de dónde sacó esas fechas, porque el señor vino a buscarme con Luis (de Llano) para que le vendiera esas fechas. Si yo tengo y la empresa Show Play tenemos las fechas para el otro año, con todo gusto. Él quería que le firmara un contrato, pero no le puedo firmar un contrato cuando no hay fechas”.

Además, señaló sobre los depósitos de 11 millones de pesos y sobre los que ella no tiene nada en sus cuentas: “Aseguró que hicieron depósitos a la cuenta de Luis y a mi cuenta personal y otro a una cuenta empresarial. Soy marca registrada. No tengo una empresa. Soy persona física, con actividad empresarial. Yo no tengo una empresa dada de alta como moral, de donde saca que le depositó a mi empresa”.

Agregó: “Se dijo que habían hecho varios depósitos de 500 mil pesos para que no tuviera problemas de bloqueos de cuenta, Gisel opinó al respecto. “Siendo empresaria que tengo 30 años en el negocio, sabes cual es mi límite para recibir el dinero de muchas cuentas. Por Dios voy a recibir las cuentas de las taquillas de Ricky Martin. Y ahora creen que voy a tener problemas para recibir 500 o un millón. por favor”.

Al preguntarle si está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias con esta denuncia para aclarar las cosas y contrademandar señaló: “Por supuesto, es difamación y esto tiene peso. Donde él diga y asegure lo que no es, ahí es donde se va a meter en problemas, porque cambia la historia. Que me demuestre que le hice fraude. Porque yo si pienso demandarlo y con pruebas en la mano”.

Respecto a qué si le da miedo esta situación por estar denunciada por este supuesto delito, mencionó: