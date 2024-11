Descubren de romance a actor de Televisa con actriz 20 años menor

El actor Rodrigo Guirao, conocido por sus papeles telenovelas como ‘Rubí’ y ‘Corazón guerrero’, ha causado revuelo tras ser visto en una romántica escapada con la actriz Arianna Aragón, quien es 20 años menor que él. Medios internacionales han reportado que la pareja fue captada muy romántica, disfrutando de un día soleado en Madrid, España.

Las imágenes que revelan este nuevo romance fueron publicadas por la revista 10 minutos, la cual afirmó que Guirao, de casi 45 años, y Aragón, de 26, han estado en una relación formal durante poco más de dos meses. Las fotos fueron tomadas el 20 de octubre, mientras la pareja exploraba el Rastro de Madrid, un popular mercado al aire libre.

El actor está de romance con una actriz 20 años menor / Instagram

Según la publicación, un día antes de ser fotografiados, asistieron en un ambiente familiar a un espectáculo de circo, donde el padre de Arianna, Rody Aragón, estaba involucrado.

La relación entre el galán de ‘Rubí’ y la joven actriz ha despertado interés no solo por la diferencia de edad, sino también por el entorno artístico en el que está creciendo su historia de amor.

Novia de Rodrigo Guirao / Instagram

¿Quién es Rodrigo Guirao?

Rodrigo Guirao nació el 16 de julio de 1979 en Buenos Aires, Argentina y es un actor y modelo, conocido por sus papeles en telenovelas y series de televisión. Su carrera despegó con su participación en el remake de la telenovela ‘Rubí’, donde interpretó a uno de los personajes principales.

Además de ‘Rubí’, Guirao ha trabajado en otras producciones como ‘Corazón guerrero’ y ha participado en programas de televisión y cine. Su atractivo físico y su carisma le han valido una gran cantidad de seguidores en Latinoamérica y ahora con su romance con Arianna, también en España. Igualmente ha modelado para diversas marcas y ha sido una figura reconocida en el mundo del entretenimiento latino.

Él es Rodrigo Guirao / Instagram

¿Quién es la joven novia de Rodrigo Guirao?

Arianna Aragón es hija biológica de Rody Aragón e hijastra del actor Carlos Sobera y ha crecido en el mundo del espectáculo, comenzando su carrera a los 16 años en el programa ‘¡Qué tiempo tan feliz!’. Sin embargo, en 2024 saltó a la fama al participar en el popular programa ‘First Dates Hotel’.

Arianna Aragón novia de Rodrigo Guirao / Instagram

Hace unos meses, Arianna fue cuestionada sobre cómo ha influido en ella el crecer en una familia de artistas y respondió permitiendo conocerla más a fondo.

“Viajaba mucho con mi padre. Él estaba de gira con el circo e iba mucho a verlo, entonces yo quería ser artista. Así que ensayaba y lo intentaba, pero todo el rato me decían que no, que yo tenía que ir al colegio. Y así me tiré unos años. Y cuando ya fui creciendo, es verdad que tuve una época de desconexión completa con este mundo. Mi entorno quería que yo estudiara una carrera y eso me influyó bastante. Pero cuando decido estudiar Derecho, me arrepentí al año. Y es verdad que la he terminado, que me ha costado lo mío, porque no me gustaba, no me sentía identificada y veía que no iba a ningún lado. Al final siempre he estado muy conectada, pero es verdad que tuve esa época de desconexión. Pero lo he vivido desde pequeña, toda la vida”, indicó.