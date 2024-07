¿Despidieron a los conductores de Venga la alegría fin de semana? Misteriosas pistas de cambios que vendrían

Este lunes se presentó a una nueva conductora en ‘Venga la alegría’, ella es Laura Bozzo. A raíz de este movimiento, comenzaron a surgir rumores. Al parecer el matutino no solo tendrá cambios entre semana, sino también en su edición de fin de semana, se dice que habrá nuevos conductores.

Hasta ahora quienes han estado frente al programa los sábados y domingos son: Natalia Valenzuela, Esmeralda Ugalde, Olga Mariana, Pedro Prieto, Natália Subtil, Jessica Bulman, Carlos Quirarte, Alex Sirvent y el chef Ismael Zhu.

Habrían despedido a todos los conductores de ‘Venga la alegría’ para tener una nueva etapa

Hace unas horas la cuenta ‘Portada A.I1’, misma que suele compartir noticias de la farándula en ‘X’, reveló que este fin de semana le dieron ‘las gracias’ a los conductores que hasta este domingo estuvieron frente al matutino. Según esa cuenta, a los conductores los habrían despedido para darle la bienvenida a nuevos rostros que hagan el programa más entretenido y según para hacer un contenido más “popular”.

Igualmente, revelaron los nombres de los presuntos nuevos rostros del programa y serían: Ferka Quiroz, Rey Grupero y Sergio Mayer.

“Hoy en la mañana corrieron a todos los conductores de Venga la alegría Fin de semana. A partir del próximo fin de semana entran Ferka y Rey Grupero como conductores, quieren una imagen más n4c4 del programa”, escribieron, añadiendo en otro mensaje: “Sergio Mayer hizo casting para ser conductor de Venga la alegría Fin de semana”.

Cabe mencionar que el reality ‘Tentados por la fortuna’, mismo que condujo el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, tuvo buenos niveles de rating. Sin embargo, la participación de Mayer en VLA llamaría la atención porque se reencontraría con Ferka, con quien no se llevó bien en el reality de Televisa.

Conductores de VLA Fin de semana ¿se despiden?

Por su parte los conductores actuales del programa matutino lanzaron algunos mensajes misteriosos en sus redes sociales, que podrían dejar ver que tal vez saldrían de las pantallas de VLA este fin de semana.

Esmeralda Ugalde por su parte dijo: “La vida cambia en un segundo, lo que hoy crees que es cierto mañana tal vez no lo sea, todo depende de un punto de vista…. No te aferres a nada, perdona, olvida, empieza de nuevo cada vez que sea necesario, cambia de camino si no te gusta el que recorres ahora y haz lo más importante que puedes hacer: Vivir con pasión y entusiasmo el día de hoy”.

Otro integrante que interpretaba a un niño llamado ‘Bartolito’ también dejo un mensaje intrigante en sus historias de Instagram diciendo “Cerrando ciclos” mientras posaba con las conductoras.

Por su parte, Pedro Prieto confundió con su mensaje diciendo “no te creas todo lo que dicen”. Esto podría estar desmentido lo que está circulando acerca de su despido.

Sin embargo, otro integrante conocido como ‘El v3ngador’ dejó una foto con el mensaje: “Meditando cómo seguir evolucionando”.

Sin duda todo esto son especulaciones. Habrá que esperar a este fin de semana para ver en las pantallas de Azteca Uno si en realidad habrá una nueva etapa del programa.