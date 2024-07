Laura Bozzo es la nueva conductora de Venga la alegría; así la recibieron en el matutino

El pasado viernes 28 de junio, ‘el Capi’ Pérez, en su personaje de Margarita McKenzie, anunció durante el programa de ‘Venga la alegría’ que un nuevo integrante llegaría al matutino.

Venga la alegría’. Un nuevo rostro va a engalanar la pantalla. Aquí tengo su contrato, uno de los contratos más fuertes que me ha tocado redactar. Les juro que este nuevo talento va a patear el avispero. Va a revolucionar la televisión matutina para siempre”. ‘Margarita McKenzie’ (personaje de ‘el Capi’ Pérez “A partir del lunes, un nuevo elemento se va a integrar a las filas de ‘. Un nuevo rostro va a engalanar la pantalla. Aquí tengo su contrato, uno de los contratos más fuertes que me ha tocado redactar. Les juro que este nuevo talento va a patear el avispero. Va a revolucionar la televisión matutina para siempre”.

Después de este anuncio, el periodista Álex Kaffie anunció a través de su canal de YouTube que Laura Bozzo se uniría como conductora del popular matutino.

¡Laura Bozzo llega a Venga la alegría!

Los rumores eran ciertos, y la mañana del lunes 1 de julio, ‘el Capi’ Pérez, en su personaje de Margarita McKenzie, dio la bienvenida a Laura Bozzo, quien se dijo feliz de unirse a las filas del matutino.

“La momia está recargada, un mes en el sarcófago, y ahora viene con todo. Veo las pantallas y se me salen las lágrimas; me emociono”. Laura Bozzo

Laura Bozzo será conductora de Venga la alegría / Instagram: @vengalaalegria

Además, cuando Laura Bozzo llegó al foro, se llevó a cabo la lectura del supuesto contrato, el cual fue redactado por el personaje del ‘Capi’: “Prohibido burlarse del cabello del Capi Pérez, de los pies de Krystal, del infarto reciente de Ricardo Casares, de las interrupciones de Pato. Cualquier momento viral de Pato no podemos burlarnos, de la risa fingida de Ximena Longoria, de la estatura de Sergio, del temperamento de Tabata Jalil”.

Por su parte, Laura Bozzo aseguró que ella llegó al matutino para divertirse y entretener al público con sus ocurrencias.

Laura Bozzo “Entrar aquí es una maravilla. Hoy vengo a reírme de mí misma y a hacer reír a todos. Ustedes decidieron traer a esta loca y ahora ustedes van a pagar las consecuencias”.

Internautas reaccionan a la llegada de Laura Bozzo a ‘Venga la alegría’

Tras el anuncio de que Laura Bozzo se integraría como conductora para el matutino de TV Azteca, los internautas expresaron su opinión al respecto, y para sorpresa de muchos, no fue del agrado de todos.

“Muy mala decisión; afortunadamente hay Netflix”, “Hace muchos años que ‘Venga la alegría’ dejó de ser ‘Venga la alegría’”, “El chiste es levantar el rating, no hundirlo más”, “¡Ay, no! Qué desastre con esta señora en el programa. Muy mala decisión; ni modo, ya no los veré”, “Mala decisión traer a una señora como ella”, “Con razón el programa Hoy les triplica el rating”, fueron algunos comentarios de los internautas.

Al parecer, algunos comentarios llegaron a los oídos de Laura Bozzo, quien respondió a las críticas: “Gracias a todos los que me critican. Bendiciones, son mi fuerza para dar lo mejor de mí. Vamos con todo, de la mano de Dios”.

