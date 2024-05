Día de las Madres 2024: Televisa festejará con un especial conducido por Tania Rincón, ¡esto sabemos!

Este domingo 5 de mayo en punto de las tres de la tarde la audiencia de Televisa tiene una cita para disfrutar el especial del Día de las Madres.

Esta transmisión especial estará a cargo de Tanía Rincón quien está muy emocionada de conducir el programa ‘Mamá es…’ en el que estará al lado de Cynthia Urías apapachando a todas las mamás de México.

Platicamos con Tanía y nos expresó cómo se siente al ser el rostro de un programa tan lindo y que conectará con las mamás mexicanas.

Sobre las secciones que habrá con las madres de famosos, Tania nos dijo:

Además, la querida conductora del programa ‘Hoy’ agregó:

Tania Rincón

“Te juro que cuando me convertí en mamá, casi me puse de rodillas con mi mamá y fui a decirle ‘perdóname, mamá, por todo lo que te hice, por lo injusta que fui contigo, por lo rezongona, por lo rebelde’. No te das cuenta todo lo que hace la mamá por nosotros y por nuestro bien. Por eso este programa es para darle las gracias a mamá porque ellas lo son todo”.