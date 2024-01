Dinastías de famosos: Hija de Roberto Sosa y Vanessa Ciangherotti ¡por todo lo alto!

Vaita Sosa, hija de Roberto Sosa y Vanessa Ciangherotti, vivió en bajo perfil su niñez y adolescencia. Hoy, a sus 25 años, decide salir a la luz y dar a conocer su trabajo como directora de su primer cortometraje. Con éste se graduó en la Universidad Iberoramericana, en la que estudió Comunicación y se especializó en cine.

La también cantante y actriz, tuvo la fortuna de estar cobijada por su prestigiada familia actoral y contó con la actuación de su papá, su tía Evangelina, y la asesoría en producción de parte de su mamá.

Vaita dice estar muy orgullosa de haber visto por primera vez su nombre en una pantalla de cine, en la sala THX de los Estudios Churubusco, lugar donde fue la premiere de Más allá de ti. El Secreto de Ana.

Vaita Sosa

“Fue muy loco, me da orgullo, es un reconocimiento a mí misma de que pude hacerlo, un esfuerzo que me agradezco. El cine me gusta mucho porque encontré varias áreas que me encantan, me da la oportunidad de seguir experimentando y creando. Me gustaría retomar la carrera de música, pero me pasa que me gusta más componer para películas, series, y cantar. Mi estilo es como pop español alternativo”.