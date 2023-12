Silvia Pinal estará hospitalizada un día más

La primera actriz del cine de oro mexicano, Silvia Pinal, será dada de alta hasta el día de mañana 31 de diciembre, para pasar el Año Nuevo en compañía de su familia.

Recordemos que padeció influenza y tuvo ciertos problemas respiratorios desde el pasado 21 de diciembre. Por ello, fue hospitalizada en un nosocomio al sur de la CDMX.

Afortunadamente, ha evolucionado de forma favorable. El doctor Jorge Daniel Sierra, quien ha estado al pendiente de la salud de doña Silvia, nos dio los pormenores sobre su salud:

Dr. Jorge Daniel Sierra “Para el egreso debemos cumplir tres pilares: primero que cumpla un estado de hidratación, que coma bien, que tenga una buena ingesta calórica; porque sí no se repetiría lo que la trajo aquí. El segundo pilar es una buena rehabilitación pulmonar, tener buen manejo y expectoración de todas las secreciones, que podamos preservar la oxigenación de los tejidos; y el tercer punto, es buena rehabilitación física, tener buena fuerza muscular, con el fin de no estar todo el tiempo acostada, para que no tenga úlceras; esto hará una buena mecánica ventilatoria. Con esto, podemos estar seguros de dar su egreso a casa. Si todo va como hasta ahorita, el egreso podría ser seguramente el día de mañana”.

La salud de Silvia Pinal ha evolucionado favorablemente

El médico también habló acerca de la evolución de la querida actriz y presentadora de Mujer: casos de la vida real. Señaló:

“Es muy fuerte físicamente, tiene buena respuesta química. El resto de la recuperación va a ser en su domicilio donde ella se siente más cómoda. El trabajo que más le cuesta es la terapia respiratoria”. Dr. Jorge Daniel Sierra

Además señaló que por ahora, la querida Silvia Pinal solo podrá comer papillas.

Para dar esta actualización del estado de salud de la musa de México estuvo también su asistente, Efi, quien señaló:

“Está bastante animada hoy, la vimos vacilando mucho. Desayunó muy bien, papillas, avena; pero ella ya deglute bien. Lo primero que me dijo es que qué elegante estaba. Ve la tele, está tranquila. No se tuvo que sanitizar nada. Ella tiene sus medicamentos, de cierta forma nos hemos ido llevando cosas en el trascurso de estos años. Tenemos el concentrador incluso el aspirador de flemas, nos lo recomendó el doctor. Tendrá dos enfermeros”.

Asimismo, en este reporte estuvo presente el productor y amigo de la familia, Iván Cochegrus quien señaló:

“La señora está con gran ánimo tras pasar este proceso que fue difícil. Verla con gusto de irse a su casa, nos alegra y nos da gusto por ella. Ahora no me ha pedido que la maquille; pero le digo que amaneció muy guapa, es muy vanidosa. Se preocupa mucho por la prensa, porque Alejandra Guzmán le dice que los medios están fuera del hospital. Ella sigue siendo la misma Silvia Pinal que conocemos. Aquí estamos ayudando, esta terapia, deberá ser diferente y eso, cuidó mucho el doctor. Le tuve que recordar a la señora espacios, tiempos; pero todos hemos ayudado y colaborado y agradecido con sus hijos que me han permitido estar con ella. Nos habla de sus películas, de la navidad, del bacalao”, concluyó.

