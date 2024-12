Dulce y Gonzalo Vega habían pactado volver a estar juntos en la vejez: así fue su historia de amor

El mundo artístico sigue conmocionado por el sensible fallecimiento de Dulce, a los 69 años, tras haber pasado varios días hospitalizada. En medio del luto por su pérdida, sus fervientes fans no evitaron recordar a Gonzalo Vega, a quien la cantante consideraba como “su gran amor”.

Pese a que pasaron pocos años juntos, el amor que tuvieron fue tan grande que ambos prometieron en su momento que, cuando fueran adultos mayores, se reencontrarían para pasar juntos el resto de sus vidas.

Desafortunadamente, no pudieron cumplir ese juramento, pues el actor pereció el 10 de octubre de 2016, a los 71 años, por problemas de salud relacionados con el síndrome mielodisplástico, que, de acuerdo con diversos sitios médicos, es “un tipo de cáncer que se produce cuando las células sanguíneas que se generan en la médula ósea no maduran o no son sanas”.

¿Cómo fue la historia de amor entre Dulce y Gonzalo Vega?

La cantante y el actor se conocieron en la década de los 70, cuando ella tenía 17 años y él 29. Debido a la diferencia de edad, Gonzalo esperó a que Dulce cumpliera la mayoría de edad para formalizar su noviazgo.

En múltiples entrevistas, la intérprete de ‘Déjame volver contigo’ relató que su primer encuentro se dio mientras ambos esperaban a ser atendidos en un consultorio médico de la CDMX. En aquel entonces, ella estaba comenzando su carrera musical.

Dulce “Tenía 17 años, no era mayor de edad y me acuerdo porque Gonzalo esperó a que yo cumpliera 18 para ser mi novio. Él comenzó a ir al bar (donde cantaba), me saludaba. Yo lo veía y me moría porque decía ‘Ay, qué hombre tan guapo’”

Si bien lo consideraba un hombre atractivo, no estaba segura de iniciar una relación con él. Sin embargo, los consejos de sus amigas y sus sentimientos la impulsaron a estar con él.

Poco después de cumplir la mayoría de edad, Dulce se mudó con Gonzalo, a pesar de la oposición de su madre. Duraron cinco años juntos, cuatro de los cuales lidiaron con una precaria situación económica.

¿Por qué Dulce y Gonzalo Vega terminaron?

Aunque ambos fueron felices, Dulce decidió dar por terminada la relación. En entrevista con Yordi Rosado, contó que quería enfocarse en su carrera como cantante y sentía que no podría lograrlo junto a Gonzalo.

Si bien la cantante se casó posteriormente con Luis Mircoli, con quien tuvo a su única hija, Romina Mircoli, su amor por el actor jamás se esfumó.

Tras varios años de su ruptura, se reencontraron y ambos prometieron pasar la vejez juntos, pues, en el fondo, siempre se habían extrañado.

“Platicábamos de vez en cuando de que, algún día, cuando ya fuéramos viejitos, queríamos volver a estar juntos, pero por estar juntos. No era la pasión, la atracción. Ahora sí que dos almas que se buscan, dos almas que queríamos estar juntas”, manifestó la famosa.

¿De qué murió Dulce?

A principios de diciembre, se dio a conocer que Dulce había sido hospitalizada. En ese momento, se dijo que se había sometido a una cirugía de decorticación pleuropulmonar, para tratar las secuelas de una neumonía en uno de los pulmones.

Aunque aseguraron que estaba recuperándose favorablemente, el 25 de diciembre se anunció su fallecimiento. Tras este hecho, Iván Cochegrus, amigo de la cantante, reveló que padecía cáncer de pulmón, el cual estaba siendo tratado con quimioterapias.

