Eduardo Yáñez y su ex, Marjorie de Sousa, juntos en nueva telenovela, ¿recalentado a la vista?

Los actores tuvieron un romance en 2012, durante las grabaciones de la telenovela Amores Verdaderos.

Eduardo Yáñez y Marjorie de Sousa se reencontrarán en la nueva telenovela de Televisa, Golpe de Suerte, producida por Nicandro Díaz. El melodrama es protagonizado por Yáñez y Mayrín Villanueva, mientras que, de Sousa será la villana de la historia.

Fue en 2012 cuando el actor mexicano y la actriz venezolana tuvieron un romance durante las grabaciones de Amores Verdaderos. Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo para presentar al elenco de Golpe de Suerte, Yáñez y de Sousa fueron interrogados sobre su futura convivencia en el set de grabaciones del nuevo melodrama de Televisa, que iniciará grabaciones en julio.

De manera muy abierta y hasta bromista, los actores platicaron respecto de un posible reencuentro amoroso que signifique avivar las llamas para una segunda parte de su romance iniciado en aquellos años.

Marjorie de Sousa habló en conferencia de prensa sobre la relación que tuvo con el actor mexicano. / Instagram: @marjodsousa

Eduardo Yánez y Marjorie de Sousa responden si habrá “recalentado”

Ambos actores respondieron a la prensa e incluso, aprovecharon para reconfirmar que sí estuvieron juntos, cuando en su momento, mantuvieron más hermético ese romance:

Eduardo Yañez platicó a la prensa por qué terminó su romance con la actriz venezolana. / Instagram: @eduardoyanezofc

“Sí, salimos, claro que sí, en ese momento sí pasó algo entre nosotros y salimos, todo mundo lo sabía”, contó Marjorie de Sousa, quien además reveló la razón por la que terminó su romance con Eduardo Yáñez:

“Cada uno tomó un camino diferente, la novela terminó, yo me fui a Estados Unidos, mil cosas y ya, pero siempre será bonito”, señaló la actriz venezolana. Incluso, confesó que, antes de que trabajaran juntos en Amores Verdaderos, deseaba conocer al actor mexicano:

La actriz venezolana reveló en conferencia de prensa que siempre quiso trabajar con el actor mexicano. / Instagram: @marjodsousa

“Encontrarme con Lalo siempre es un honor, porque además toda mi vida dije: ‘Quiero trabajar con Eduardo Yáñez’ y el día que me tocó trabajar con él en Amores Verdaderos no lo podía creer”.

Mientras que Eduardo Yáñez también reveló su versión de aquel romance que se suscitó entre ellos hace más de diez años y que, poco después terminó: “Ya no me peló, ya no me peló" y agregó bromeando, “una mujer como esa no se puede detener en un solo lugar”.

El actor de Fuego en la Sangre contó su versión del romance que sostuvo con la actriz venezolana. / Instagram: @eduardoyanezofc

Sin embargo, la prensa se mostró insistente con el tema y le preguntaron a Yáñez respecto de qué hizo falta para que ese romance trascendiera, lo que el actor de Fuego en la Sangre respondió: “Nada, pues tiene todo”, no sin antes aclarar que respeta al actual novio de Marjorie de Sousa.

La actriz venezolana sostiene una relación con el empresario Vicente Uribe, de quien señala está muy enamorada: “Estoy muy feliz, ya tengo mucho tiempo con mi pareja y la verdad lo amo”.