Edy Smol comparte que tiene novios heteros; asegura que a hombres con novia les encanta estar con él

El diseñador Edy Smol es un personajes referente de la comunidad LGBT. Su exposición en los medios le ha hecho ganarse el cariño del público gracias a su personalidad irreverente y rebelde. Al mismo tiempo ha sido una voz importante para la comunidad.

En una reciente entrevista en el pódcast del influencer Gusgri, Edy revela que ha estado con hombres que tienen parejas mujeres y que aseguran que han tenido una gran experiencia con él.

“A ver, voy a decir algo bien perro. Yo tengo muchos novios heteros. ¡Qué fuerte! Esto nunca lo he dicho. Y me consta que les siguen gustando las mujeres, pero al mismo tiempo me consta que tienen las mejores experiencias conmigo”, confesó.

Respetando a estos hombres sin revelar identidades, continuó: “No les dejan de gustar las mujeres, les siguen volviendo locos las mujeres, ¿por qué regresan a esta experiencia? Y te lo dicen, porque es muy diferente”.

Para el famoso, sucede que después de estos encuentros, los hombres se “3ncul4n” y lo buscan para “repetir la experiencia”.

Edy también dio detalles sobre su orientación y dijo que “siempre” había sido heterosexual y había tenido novias toda la vida, pero de repente “hubo un resbalón” con un amigo heterosexual en un viaje de parejas y ahí se dio cuenta que le gustaban los hombres.

Edy Smol abrió un tema polémico sobre la intimidad de muchos hombres / Instagram

“Ahora que lo digo, sí es horrible cómo pasó. Vi que sí me gustaba y dije pues está muy rico esto. Yo sé que puede ser muy complicado explicarlo… inclusive no me casé (por decir que era gay) y hablé con la persona con la que me iba a casar”, dijo.

Mercedes, su prometida, consideraba a Edy como el amor de su vida y estaba dispuesta a dejar que el conductor “se diera sus escapadas”, pero él no lo aceptó: “Le dije, yo no te puedo hacer esto. Se me hace como lo peor, hacernos tontos todos”, explicó.

Finalmente, Edy considera que su experiencia s3xual con ese amigo fue tan fuerte que “de ahí fue que dije, quiero volver a probar”.