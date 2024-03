Eiza González recuerda su pasado en Televisa: “Me siento orgullosa de mi historia”

Eiza González ha logrado posicionarse como una figura en Hollywood gracias a su trabajo en películas como ‘Baby driver’, ‘Rápidos y furiosos’, ‘Ambulance’, ‘Godzilla vs. Kong’, entre otras.

Pero su camino no ha sido fácil ni rápido. La actriz comenzó como actriz en Televisa, siendo una de las ídolas adolescentes de las telenovelas como ‘Lola, érase una vez’, hasta que decidió hacer su carrera en Los Ángeles sin saber si lo lograría.

Respecto a este pasado en las telenovelas mexicanas, la actriz fue cuestionada en un podcast: “Empezaste en telenovelas, tenías una fama enorme, como adolescente en México, en ese mercado. Y decidiste: ‘Me voy a mudar a Los Ángeles’, y conquistar el mercado americano. Eso toma mucho valor”.

Eiza alcanzó la fama con su papel en ‘Lola, Érase Una vez’ en Televisa / Redes sociales

Eiza González está orgullosa de ser mexicana y sus inicios

Eiza entonces habló como nunca de esto y en la entrevista en inglés respondió: “Ahora soy una mujer madura. Me enorgullezco del trabajo que hice, quiero decir, empecé a trabajar cuando tenía 12 años. Me siento muy orgullosa de donde empecé. Me siento muy orgullosa de las cosas que logré en mi país”.

Y añadió: “Me siento muy orgullosa de ser mexicana y me siento muy orgullosa de mi historia. Es lo que te hace ser tú, ¿sabes? Entonces me siento muy honrada de tener la oportunidad y agradecida de que puedo hacerlo de nuevo en Estados Unidos”, concluyó.

De esta manera, Eiza deja claro que se enorgullece de sus raíces y que la fama en Hollywood no le ha hecho perder el piso.

Esto fue aplaudido por el público mexicano de Eiza, quienes dejaron comentarios como: “Excelente respuesta, viva México”, “nuestra ‘Lola’ por siempre”, “una reina”, “Eiza devoró y conquistó. Mucho respeto a esta mujer”, “orgullo nacional”, “te queremos Eiza, te mereces todo lo bonito”, “me encanta su inglés perfecto”, “súper admirable”, se lee.