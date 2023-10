El comediante JJ da show supuestamente borracho y lo bajan del escenario; él se disculpa

El comediante Juan José Mendoza mejor conocido como ‘JJ’ protagonizó incómodos momentos durante un show en Tabasco.

El video de la presentación se hizo viral en TikTok y los internautas aseguraron que el comportamiento del comediante tenía que ver con que estuviera borracho.

En el video se aprecia que el público estaba molesto y obligaron a ‘JJ’ a bajar del escenario.

Mientras la audiencia lo abucheaba y le gritaba “fuera”, el comediante se veía confundido y sin poder hilar palabra alguna, teniendo que ser apoyado para bajar del escenario.

Después de estos momentos polémicos, ‘JJ’ dio su versión y dijo que sí le afectaron las copas que se tomó, cruzadas con un medicamento para la gripe: “Voy a comer con los empresarios que muy lindamente me hicieron el favor y me ven que ando un poco malito de la gripa, con este tipo de molestias, me tomo un medicamento. Creemos que fue lo que pasó; además los tres wiskis que me eché, me cruzaron de una manera muy tremenda”, confesó en entrevista con el programa ‘De primera mano’.

‘JJ El Gigante de la Comedia’ se disculpa por aparecer en show en estado inconveniente / YouTube: De Primera Mano

Pese a que los patrocinadores del evento le pidieron que no saliera así al escenario, decidió arriesgarse: “No debí haber salido, no podía articular. Al verme en ese estado, la gente comenzó a favorecer a las dos mesas que empezaban a gritar ‘fuera’”, finalizó.