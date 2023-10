El conductor Óscar Uriel estrena la 12ª temporada de TAP: Taller de Actores Profesionales

En TVNotas platicamos en exclusiva con Óscar Uriel, conductor y productor de teatro y televisión, quien presentó la 12ª temporada del programa de entrevistas T.A.P. Taller de Actores Profesionales, el cual se estrenó este sábado por canal Once, a las 20 horas.

Uriel nos confió algunos detalles alrededor de este programa y también nos habló de sus inicios en los medios de comunicación. Además nos dio detalles de su trabajo al lado de su medio hermano, Manolo Caro.

-¿Cómo preparas tus entrevistas?

“Yo soy de la vieja escuela y me quiero quedar ahí. Actualmente hay mucha improvisación. De repente veo la forma en la que mucha gente se desenvuelve, no dándole el peso a las cosas. Yo soy muy aprehensivo, pero lo he hecho siempre, nunca me confío. Me pongo a revisar película por película, videos. Me clavo y luego me dan las 3 de la mañana y tengo llamado a las 7, pero me la paso investigando porque me gusta”.

Oscar Uriel anunció el estreno de la 12ª temporada de T.A.P. Taller de Actores Profesionales en la sala Xavier Villaurrutia, en el Centro Cultural del Bosque, acompañado por algunos de los actores entrevistados, y Bruno Bichir, productor de la emisión. / Alejandro Isunza

-¿Es cierto que en la escuela eras de puros dieces?

“Era aplicado, pero no muy machetero. Ponía mucha atención. Luego le daba una repasada, era muy bueno para las matemáticas y ve dónde terminé. Yo me fui por las ciencias sociales. El encargado de matemáticas y física me dijo: Eres un tonto, debiste haber aprovechado esta especialidad, pero no, a mí me gusta mucho lo que hago”.

-Fuiste actor hace muchos años...

“Sí, cuando me contrata Televisa, empecé con En Exclusiva con Beatriz Acevedo. Entré al 2º año del CEA, mi tutor fue Sergio Jiménez, era cultísimo. El maestro me llevó a los castings. No sé si por payaso o por desfachatado, pero me quedaba con las chambas, pero sabía que mi lugar estaba en lo que estoy haciendo ahora”.

-¿Cómo surgió 24Xsegundo?

“Surgió porque se terminó En Exclusiva. Me regresaba a mi casa (en Los Ángeles). Nunca pensé que me iba a quedar en la CDMX. Amo la ciudad con todo y sus conflictos. Llegó el productor del programa y me dijo: Una marca de alcohol quiere anunciar su producto en unas cápsulas de cine y las quiere llamar 24X segundo. Me dijeron: ¿Por qué no grabas 20, y te vas con un dinero? Y al final me quedé 12 años. Ahora las están pasando por Televisa Networks”.

Además de conductor, Oscar es productor de cine y teatro. El próximo 17 de noviembre estrena “El Padre” con la participación de Luis de Tavira y Fernanda Castillo. / Alejandro Isunza

-¿Y con tu hermano Manolo Caro qué has producido?

“Le he producido varias cosas: No sé si cortarme las venas, en teatro, Sin cura, Amor de mis amores, un documental, una versión de Romeo y Julieta”.

-¿Qué tal trabajan juntos?

“Increíble. Con No sé si cortarme las venas.. Mi hermano me habló, me dijo: Tengo muy poco dinero, pero quisiera producir esta obra. Desde la primera lectura le dije: Va a ser un éxito, nada más córtale media hora, y fue un trancazo. Yo la hice, no por dinero, sino por un ejercicio de intimidad. Es mi medio hermano, yo realmente no lo conocía. Cuando iba a ver a mi papá, él era un niño. Pero el lazo consanguíneo no dice nada, puede no funcionar. Él es muy chistoso, muy sensato, tiene cabeza de productor, a diferencia de otros”.

-¿Cómo surge T.A.P.?

“Fue en la época de la dirección de Fernando Sariñana. Querían hacer una versión de Inside the Actors Studio y estaban en negociaciones (para) traer la marca a México. El señor me llamó y me dijo: vamos a hacer nuestra versión. Me dijo: Se va a llamar T.A.P. Taller de Actores Profesionales. A Bruno Bichir lo conocía de toda la vida, él está como productor”.

Es medio hermano de Manolo Caro y con él ha trabajado en varias producciones como “No sé si cortarme las venas o dejármelas largas”. / Alejandro Isunza

-De todos los actores que has entrevistado en este programa, ¿a quién te ha costado más trabajo entrevistar?

“Ha habido muchos, todos se ciegan porque lo ven y traen su programa en la cabeza. A veces les cuesta entender, sobre todo a los mayores. Pero todos vienen dispuestos, saben de la importancia del programa, nadie llega con m4m*nería. Además, jamás me meto en asuntos personales, de repente ellos lo sacan porque hubo cierta circunstancia privada haciendo un trabajo.”

-¿Alguien te ha dicho que no?

“No, lo que ha habido es que no congeniamos en las fechas. Hay un rango de tiempo para grabar. Gael cada que me ve me dice: ¿Por qué no me invitas? Pero él realmente nunca está en México. Isela Vega, que mucha gente me reclama porque no la entreviste, piensan que yo soy el responsable de que no estén y no es así”.

-¿Quiénes hacen la selección del talento?

“Entre todos, la producción propone, el Canal Once interviene y finalmente es quien se puede, es una mezcla de todo”.

Alejandro Isunza

-¿Te han propuesto entrevistar a alguien que digas… mejor no, gracias?

“No, todos los he aceptado. No te voy a decir quienes me caen mal, hay algunos que no me simpatizan tanto, pero soy muy profesional. Incluso que el invitado sabe que no nos caemos bien, pero es mi programa, ya que ven mi actitud se relajan. Hay una comunicación, no con palabras, de que estamos para dar lo mejor de cada uno, todos. Además, ¿quién soy yo para decir sí o no? Es un programa hecho por la televisión pública, tenemos que darle voz a todo mundo”.

-Siento que para los que eligen, el requisito debe ser que sean buenos actores

“Sí, que tenga sus credenciales. Por lo mismo se llama Taller de Actores Profesionales, aunque se nos han colado algunos (ríe). María Rojo y Humberto Zurita sí me habían reclamado. Me dijeron: ¿Por qué no nos habías invitado?, ¿no te parecemos lo suficientemente profesionales?. Y yo, no, Humberto, te estamos buscando desde hace mucho tiempo; y él: No, ya vino Rebecca, Alejandro, todos los de su generación; y María Rojo, me dijo: Estaba deprimida porque como es T.A.P., yo no soy tan profesional, por eso no me han invitado”.

-¿Qué sigue?

“Estrenar la obra El Padre. Está el maestro Luis de Tavira, que lo tengo en esta temporada, él es el protagonista, (y también) va Fernanda Castillo”.