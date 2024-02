El escorpión dorado: Fabiola Martínez dice que no se metió en su matrimonio: “No soy una amante”

En noviembre de 2023 el influencer Alex Montiel (42 años), mejor conocido como el ‘Escorpión dorado’, se vio envuelto en una polémica sobre una supuesta infidelidad a su esposa Dana Arizu (40), con la actriz Faby Martínez (35). El ‘Escorpión dorado’ siempre negó esto. Ahora es Faby quién nos confesó en exclusiva que le afectó mucho esta situación. “La versión real la sabemos los dos. Yo solo dije lo que era. Jamás me metí en su matrimonio”.

Faby comentó sobre la supuesta relación que vivió con Alex: “Soy una persona que agradece todo lo que pasa en la vida, sea bueno o malo. Me quedaron muchas lecciones de lo que viví. Estoy muy feliz. No estoy enojada. Al contrario, estoy bien, y lo tomo como una piedrita en la vida que me ayuda a seguir construyendo un castillo”.

La conductora comentó que esa situación la dejó mal parada a los ojos de la gente. “Cada quién cuida sus intereses. Yo no quise dar la versión real, que la sabemos los dos. Yo solo dije lo que era. Jamás me metí en su matrimonio. No utilicé esto para colgarme de su fama. Yo soy figura pública y no necesito hacer eso”.

Fabiola Martínez protagonizó un escándalo con Alex Montiel / Instagram: @bellafaby

¿Cómo comenzó su relación?

Fabiola respondió a las preguntas de cómo comenzó su relación. “No quiero tocar eso. No quiero contar cómo fueron las cosas. Lo voy a hacer más adelante, cuando esté lista. No sé si lo haga en mi pódcast. Voy a contar cómo pasaron realmente las cosas. Lo que sí te puedo decir es que no soy ninguna amante. A una amante se le esconde y yo no estaba escondida”.

Al preguntarle si Alex le dio su lugar como su nueva pareja señaló: “Todas las versiones que se habían dicho, de que él se estaba separando y que me daba mi lugar son verdad. Tal cual, así fue. No sé si estaba jugando conmigo, pero en ese momento sí me saqué de onda con lo que estaba pasando. Simplemente, hay cosas que yo creo que se le salieron de las manos”.

El influencer le habría sido infiel a su esposa con Fabiola / Redes sociales

“Si superé la muerte de mi esposo... y era el amor de mi vida, claro que voy a superar lo que sea": Fabiola Martínez

Fabiola dijo que le dolió su forma de actuar y los ataques que recibió. “Me dolió mucho y me sorprendió que se manejaran así las cosas. Hay personas que solo ven por ellas. Me llegaron a decir muchas cosas, pero creo que a todos los involucrados nos llovió por igual”.

“Por supuesto que duele. Sobre todo porque creo que me estaba enamorando. Pero eso se pasa. Imagínate si superé la muerte de mi esposo, tras once años de matrimonio, y era el amor de mi vida, claro que voy a superar lo que sea”.

La conductora perdió a su esposo hace unos años / Facebook

No ha tenido ningún acercamiento con Alex. “Para nada. Ni quiero que me pida disculpas de nada. No tenemos nada de qué hablar. Prefiero quedarme con las cosas buenas que viví con él”.

Sus proyectos actuales. “Un pódcast llamado ¿Qué hago, wey?, junto con una chica llamada Madeleyn. Hablamos de muchos temas que nos han pasado o le pasan a cualquier persona o pareja. Del amor, los celos, de las redes sociales, etc. Como soy psicóloga, doy mi opinión profesional para que esto le sirva a mucha gente”, concluyó.

