´El inspector llama a la puerta´, exitosa obra de teatro que concluyó temporada este diciembre

Una de las obras de mayor éxito en cartelera es ´El inspector llama a la puerta´, que concluyó temporada en el teatro Helénico.

TVNotas platicó con uno de sus protagonistas, el reconocido actor Carlos Aragón, quien interpreta a el inspector Goole , y esto nos dijo:

“La obra narra que hay una celebración en una de las familias más ricas porque va a haber un matrimonio y justo al medio del festejo llega un inspector que dice que viene a buscar información porque una mujer joven acaba de suicidarse. Y ahí es dónde empiezan a desenmarañarse una serie de misterios y secretos donde se ve que todos tienen que ver con la muerte de esa mujer”.

Sobre cómo llegó a él este personaje nos dijo: “El director me hizo llegar el texto diciéndome que lo leyera y que si el papel me gustaba era mío. Y me encantó, no lo dudé ni un momento, el teatro de suspenso es muy atractivo y el público se involucra de manera estupenda”.

Hace unos días Marina de Tavira develó la placa por las 50 representaciones de la puesta: “Fue nuestra madrina y quedó encantada con la puesta, cuando subió a develar la placa nos dijo ´ya no tengo nada que decir porque ya todo se dijo en el escenario´”.

Y nos dijo en exclusiva: “El próximo año tendremos una tercera temporada justamente por el éxito que hemos tenido y es que es un texto maravilloso con gran dosis de intriga. Es un thriller en toda la extensión de la palabra”.

