Alfonso Herrera manda mensaje a RBD por el fin del grupo; su reacción desata memes

Este 21 de diciembre RBD se despidió para siempre de los escenarios con un concierto en el Estadio Azteca.

Hace 15 años la agrupación no tuvo la oportunidad de decir adiós en su país y por fin hicieron realidad los sueños de toda una generación que quería volver a verlos.

El gran ausente en toda la gira fue Alfonso Herrera, pero sí estaba enterado de que este día llegaría y en Twitter mandó un emotivo mensaje para sus amigos del grupo junto a una fotografía en la que se ven abrazados sobre el escenario por última vez.

“Qué felicidad verlos llevar tanta alegría a tantas personas. ¡Enhorabuena por el cierre de la gira!”, escribió el sexto RBD.

Fans reaccionan a mensaje de Alfonso Herrera sobre el último show de RBD

El mensaje ya tiene casi un millón de impresiones en redes sociales e inmediatamente llamó la atención de todos los fans de RBD que lo extrañaron en esta gira de reencuentro y despedida, así que dejaron algunos memes para reaccionar a las palabras del actor que interpretaba a Miguel Arango en ‘Rebelde’.

Algunos le expresaron la esperanza que tenían de verlo arriba del escenario en este gran cierre de la gira y escribieron: “La locura que hubiera sido si en el cierre hubieras llegado al escenario, se cae ese estadio”, “mi única petición al universo era que te subieras a cantar una canción o que estuvieras ahí para abrazarlos en la última canción, fuiste parte de esta generación y te extrañamos muchísimo”, “¿qué te costaba subir al escenario ayer? No tenías que cantar nada, solo estar parado ahí”.

Otros lo criticaron diciendo: “Pudiste ser parte de la historia que acaban de hacer pero tu ego no lo permitió”, “uushh ya no hables de ellos, sigue tu página como dices”, “ni te necesitaron”, “nada le costaba pararse ahí y despedirse de su público en México que no tuvieron esa despedida en 2008. Nadie le pedía más que eso, ya sabemos que es actor y feliz, así se le apoya en eso, pero es demasiado orgulloso y punto”.

Y otros más le dejaron mensajes de amor y apoyo aunque lo extrañaron: “Aunque no estuviste presente en Soy rebelde tour, siempre presente en nuestros corazones”, “te extrañamos Poncho, aunque no estés en el grupo, siempre recordaremos la generación rebelde”, “estoy feliz de que tanto ellos como tú hayan seguido el camino que los hace felices. Al final del día, de eso se trata, que cada uno haga lo que le haga feliz y realizado”.

¿Poncho Herrera hizo falta en la gira de RBD?

Pedro Damián fue invitado especial en el último concierto del grupo y fue cuestionado sobre la ausencia de Poncho a lo que respondió: “Creo que lo han hecho bien los cinco. La decisión de Poncho es una decisión personal y afecta su carrera. Él sintió que no debería de hacerlo. Puedo respetar su decisión y entenderlo”.

Además, hace unos días Christian Chávez declaró ante la prensa que estaba cansado de las preguntas sobre Poncho porque no era necesario seguir insistiendo en algo que no iba a pasar por la decisión del actor y ellos no podían hacer nada al respecto y al contrario, lo respetaban por ello.