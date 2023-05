Elizabeth Álvarez hace radical cambio de look para interpretar a la villana de Nadie Como Tú

Elizabeth Álvarez decidió realizar un radical cambio de look lo cual dejó asombrado a más de uno de lo bien que luce.

Elizabeth Álvarez prepara su gran regreso a los melodramas y lo está dando todo, pues se deshizo de su característica melena pelirroja para hacer un radical cambio de look.

A través del programa ‘Hoy’ mostraron que Elizabeth Álvarez tuvo que pasar de pelirroja a rubia para darle vida a la villana de la telenovela ‘Nadie Como Tú’, producción de Nacho Sada.

“Un cambio, el cambio del personaje que voy a interpretar ahora necesita este tono de color y sabes que muy contenta”, mencionó.

Elizabeth Álvarez dejó atrás su característica mela roja de lado / Instagram: @cuquitaoficial_ / YouTube: Hoy

La actriz aseguró que siempre ha sido una mujer de cambios y este momento no será excepto ya que desde el minuto uno le encantó el melodrama.

“Siempre he sido una mujer de muchos cambios y siempre he sido muy extrema pelirroja, rubia, castaña, pelo negro, largo o corto y me gusta sabes esta parte camaleónica, me gusta, me hace muy feliz”, dijo.

Finalmente, Elizabeth Álvarez se dijo emocionada por regresar a la pantalla chica con este melodrama que pronto llegará al canal de Las Estrellas.

“Súper villana que me tiene tan feliz porque no sabes la magia cuando las historias son alrededor México cuando habla de familia, amor, de muchas pasiones me encanta este tipo de novelas”, concluyó.