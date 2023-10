Elizabeth Gutiérrez explota contra conductor por decir que no ha superado a William Levy

Durante una reciente emisión del programa En casa con Telemundo, el conductor Carlos Adyan opinó acerca de la relación de Elizabeth Gutiérrez y William Levy, dado que como te dimos a conocer en TVNotas, al parecer están separados nuevamente, luego de que él le prometiera seguir con ella, pero no dejara de ser atento con actrices con las que trabaja.

Carlos opinó que Elizabeth “no ha avanzado” desde la ruptura con el padre de sus hijos y galán de telenovelas, porque se la pasa publicando mensajes que dejan ver su ‘estancamiento’.

“Pasa la página, usted es una actriz exitosísima, que tenía una carrera antes de esa relación. Renuévate, a vivir la vida bien, tienes dos hijos a los que has dado todo, a los que William ha dado todo, es momento de pasar la página. Están siendo conductas que tus hijos van a aprender más adelante, de todo lo que hay que permitirle a un hombre y de lo que está aguantando una mujer indebidamente. Lo siento, lo tengo que decir”, fue lo que expresó el conductor.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy habían anunciado el término de su relación y luego aparecieron juntos con un anillo. Cuando se ha cuestionado sobre el tema a la conductora, no ha querido hablar por respeto a sus hijos, pero el actor ha dicho que está soltero / Instagram: @gutierrezelizabeth_

Al escuchar las palabras del presentador, Elizabeth explotó contra él y dirigió un mensaje en sus redes sociales donde le puso un alto: “Me da mucha pena que una persona con un micrófono y tiempo al aire se sienta con la libertad y derecho de hablar de una situación que no conoce. Mi vida privada es MÍA. Tú no vives entre mis cuatro paredes para saber lo que pasa y hablar así de mí como mujer. No tienes idea de lo que dices, porque si lo supieras, te daría pena hacer esas afirmaciones”.

Y agregó: “Es hora de poner un paro a gente como tú que, no sé por qué piensan y creen que tienen el derecho a afirmar de hablar de mí así. Aprende a respetar, principio básico de un comunicador. Tus palabras están basadas en tu percepción o de lo que escuchas, o quieren hacer ver. Y no a la verdad, que solo nos pertenece a nosotros. Tú no me conoces, no sabes cómo soy... No sabes lo que pasa en mi vida... Eres un atrevido por hablar de una mujer y de una familia que no conoces”.

Luego de su reclamo, Elizabeth compartió también una reflexión y mensaje para sus seguidores que le mostraron su apoyo: “Solo quería agradecerles por todo el cariño que me dan a mí y a mis hijos. Demasiadas cosas se dicen en las redes sociales y quiero enfocarme en lo bueno que ustedes me dan, en el cariño que me dan sin conocerme y bueno. Solo les quería dejar saber que los leo, que se los agradezco de todo corazón y que nada, hay que ser agradecido en la vida”.