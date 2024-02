Elsa Ortiz, la actriz que da vida a ‘Malena’ en ‘Tu vida es mi vida': “No es la típica villana”

La actriz Elsa Ortiz (33 años) está feliz con su personaje de “Malena García”, el antagónico de la telenovela Tu vida es mi vida. Desde pequeña decidió que su vida eran los escenarios, ya que participaba en todo tipo de evento.

“No sabía qué era ser actriz, pero sí me encantaba estar frente a mucha gente y que me vieran haciendo algo, lo que fuera, y todo lo disfrutaba. Y un día por invitación de amigos participé en una pasarela como modelo... La vida me llevó a participar en el concurso Nuestra Belleza Jalisco 2009. Una agencia de modelos me buscó y comencé a hacer videos musicales”. Elsa Ortiz

¿En qué proyectos ha participado Elsa Ortiz?

Agregó: “También participé con amigas en el grupo musical ‘Exalaris’, que me abrió las puertas en la actuación. Me buscaron del Centro de Formación en Actuación de Azteca. Fui a verlos y cuatro meses después comencé mi primera telenovela. No me veo haciendo otra cosa que no sea actuando”.

Elsa nos contó cómo se considera ante la vida. “Soy una mujer de casa, familiar. Esto me lo inculcaron mis padres, que tienen 35 años de casados. Estoy felizmente casada desde hace dos años. Soy licenciada en Mercadotecnia y me encantan los deportes extremos”.

Elsa nos cuenta sobre su personaje en la telenovela ‘Tu vida es mi vida’

Elsa señaló que su personaje “Malena” tiene muchas cosas especiales. “Es el personaje más importante que hecho en mi vida. Me ha revolucionado como actriz, porque no es la típica villana, es una mujer que tiene que comportarse así por circunstancias de la vida o por terceras personas, pero no es mala. Su personalidad es muy apasionada, y por decisión propia no quiere tener hijos, no tiene instinto maternal. Hace cosas que una persona sana mentalmente no haría”.

Una de las dificultades que se encontró al personificar a “Malena” es la manipulación: “Que todos te crean lo que dices o haces y manejar la doble cara es muy complejo. Estuve con un coach con el que trabajamos esa parte manipuladora. Tiene un trastorno de personalidad que no se habla en la novela, pero su comportamiento se debe a que nunca tuvo el cariño de su mamá y a que su papá era alcohólico. Necesita la aprobación del hombre, quiere esa atención de los hombres, a pesar de que ama a su marido”.

Elsa está casada con el director de cine Kai Perlange. “Tenemos nueve años juntos y dos de casados. Vivimos tan enamorados y tenemos una comunicación tan increíble que es la base de nuestro matrimonio. Ninguno de los dos somos tóxicos, somos una pareja muy unida”.

¡En la vida real Elsa no es nada igual a su personaje!

En la vida real ella es todo lo contrario a su personaje. “Soy el otro lado de Malena. Me considero sana mentalmente hablando. Tengo muchos años meditando y creo tener control de mis emociones. Soy muy cariñosa, amorosa, y no soy celosa. Somos muy detallistas los dos. Buscamos el momento para estar juntos. Después de nueve años nos conocemos a la perfección. Nos encanta viajar, y tenemos una relación muy hermosa”.

“(Kai) es un hombre muy inteligente, lo admiro mucho. Por nuestros trabajos hay veces que no nos vemos, pero siempre buscamos un espacio”, finalizó la actriz.

