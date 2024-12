Emiliano Aguilar confirma relación con Cazzu, ex de Nodal: “feliz de ser padrastro de la hija del cuñado”

En una sorprendente revelación, Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar conocido por su talento y carisma, ha confirmado que está en una relación con la famosa cantante Cazzu. Lo que hace esta noticia aún más impactante es que Cazzu es la expareja de Christian Nodal, quien es el cuñado de Emiliano y esposo de Ángela Aguilar. ¡Todo queda en familia!

Fuentes cercanas a la pareja han revelado que Emiliano y Cazzu se conocieron en un evento musical y desde entonces han estado inseparables. ¡Lo que comenzó como un juego de él en redes, se hizo realidad!

La historia de amor entre Emiliano Aguilar y Cazzu

Recordemos que en medio del escándalo del matrimonio de Ángela Aguilar y Nodal, trascendió que Emiliano Aguilar reaccionó a publicaciones de Cazzu en Instagram. Algo que muchos tomaron como fuertes insinuaciones e incluso coqueteos, por lo que lo llamaron raro.

Emiliano Aguilar comenta a Cazzu / IG

Ante la ola de comentarios negativos, Emiliano, decidió contestar:

"¿Porque me gusta su música soy raro? Esto lo hago con todo respeto y porque me gusta su carrera. Yo no ando insultando a la gente y no me meto con nadie”. Emiliano Aguilar

De esta manera, Emiliano habría dejado claro que su admiración hacia la argentina era meramente profesional. Sin embargo, ¡quedo flechado!

Emiliano Aguilar revela que está iniciando una relación con Cazzu

Sorpresivamente, el hijo mayor de Pepe Aguilar anunció en sus redes sociales que luego de disfrutar la Navidad al lado de su familia, viajó a Argentina para encontrarse con Cazzu a quien llamó “mi amor”. ¡Confirmó que empezaron un romance!

Cazzu / @cazzu

Emiliano también expresó su felicidad y emoción por esta nueva etapa en su vida, mencionando que se siente muy contento de ser el padrastro de la hija de Cazzu y su cuñado Nodal.

“Estamos muy felices y emocionados por lo que el futuro nos depara. Cazzu es una persona increíble y estoy muy agradecido de tenerla en mi vida. La admiro como artista y como mujer. Ser padrastro de su hija de la hija de mi cuñado es un honor y una responsabilidad que tomo con mucho cariño”. Emiliano Aguilar

Esta noticia ha dejado a todos boquiabiertos y ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Sin duda, esta pareja dará mucho de qué hablar en los próximos meses. ¡Emiliano dejó ver que podría lanzar una canción con Cazzu ahora que ella volvió a los escenarios!

“Nos entendemos muy bien tanto en lo personal como en lo profesional. No descarto hacer una colaboración con mi mujer pronto”. Emiliano Aguilar

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal reaccionan al romance de Cazzu con Emiliano Aguilar?

Por su parte, Christian Nodal y Ángela Aguilar han mantenido un perfil bajo respecto a esta noticia. Sin embargo, en redes sociales aseguran que fuentes cercanas a la familia Aguilar han mencionado que, aunque sorprendida, Ángela ha decidido apoyar a Emiliano en su nueva relación.

Dicen que luego que Cazzu desmintió la versión de Ángela acerca del inicio de su relación con Nodal, la hija de Pepe Aguilar se dio cuenta de que, si bien no hubo infidelidad, de alguna manera la perjudicó en el pasado al anunciar su relación y casarse casi enseguida con Nodal. Por ello, ahora apoyaría la relación de su hermano con ella. ¡¿Emiliano repara lo que ellos rompieron?!

La famosa pareja nuevamente se encuentra en le ojo del huracán / Instagram: @nodal

“Emiliano ha llegado a unir a la familia. Ángela considera que esto es lo mejor que les pudo pasar. Pues, de alguna manera, Cazzu ya está nuevamente enamorada y no está herida de su corazón”. Fuente cercana a la familia Aguilar.

Y la cosa no para, pues dicen que Nodal está que no lo calienta ni el sol, pues no le agrada para nada la idea de que ahora su ex sea una Aguilar más.

Emiliano Aguilar ha resultado el más polémico de la familia Aguilar / Instagram: @emiliano_aguilar.t

Al momento, Pepe Aguilar no se ha pronunciado a la impactante noticia que pareciera ser un multiverso creado por el mismísimo Tim Burton o un sueño, ¡PERO GUAJIRO! Inocente palomita que te dejaste engañar este 28 de diciembre. ¡Feliz Día de los Inocentes!