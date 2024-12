Emiliano Aguilar felicita a Cazzu en su regreso a los escenarios: “se la rifa ‘La Jefa’”

Emiliano Aguilar, hijo mayor del reconocido cantante Pepe Aguilar, ha vuelto a estar en el centro de la atención pública tras felicitar a Cazzu, expareja de Christian Nodal, ahora esposo de su hermana, por su triunfal regreso a los escenarios.

La cantante argentina se presentó el pasado fin de semana en el festival de música urbana “Buenos Aires Trap” en su país natal, Argentina, y Emiliano no tardó en mostrar su admiración mediante un comentario en redes sociales.

“Se la rifa la jefa, la neta”, escribió Emiliano en la publicación de Instagram de Cazzu, acompañando su mensaje con emojis de fuego. Este gesto, aunque lleno de elogios, no fue bien recibido por todos, ya que desató críticas de algunos internautas que consideran inapropiado su apoyo hacia la expareja del esposo de su hermana, Ángela Aguilar.

Emiliano enfrenta las críticas generadas por su apoyo a Cazzu

Tras recibir una ola de comentarios negativos por su reciente felicitación a Cazzu, Emiliano decidió responder a los internautas de manera tajante y respetuosa.

“Por respeto a Cazzu, no voy a insultar a ninguna de sus fans, aquí puro respeto” Emiliano Aguilar

Con este comentario, el hijo mayor de Pepe Aguilar, dejó en claro su postura de no involucrarse en provocaciones. Sin embargo, la admiración de Emiliano hacia la cantante argentina ha sido constante y pública, lo que lo ha llevado a enfrentar acusaciones de querer “colgarse” de la fama de Cazzu para ganar notoriedad. Sin embargo, él insiste en que su apoyo es genuino y que su interés radica exclusivamente en el talento de la artista.

Así fue el regreso de Cazzu a los escenarios: vestido de la venganza, ¿indirecta a Ángela? y gritos contra Nodal

Mientras tanto, Cazzu sigue cosechando éxitos en su carrera musical. Su reciente concierto en Argentina marcó un retorno importante a los escenarios después de varios meses de ausencia debido a su maternidad, reafirmando su posición como una de las artistas más destacadas del género urbano. Su publicación en Instagram, que desató la respuesta de Emiliano Aguilar, también generó miles de comentarios positivos de sus fans, quienes celebraron su energía y talento.

Además, uno de los momentos más virales en redes sociales fue cuando interpretó el tema ‘Mucha data’ que aunque fue lanzada en 2019, ahora cobra más sentido una de sus estrofas pues fue tomado como una indirecta a Nodal y Ángela Aguilar.

YO NO PELEO POR CUERO MAMI QUÉDATE CON EL pic.twitter.com/HF5qMsh9dy — cam🕷 (@biebsxcazzu) December 9, 2024

La canción dice: “Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él. Yo lo probé, lo descarté, no era pa’ tanto” y en esta ocasión Cazzu lo interpretó con más intensidad y los fans enloquecieron con esa parte.

Por si fuera poco, según los fans, la cantante llevaba un vestuario tan sensual que lo llamaron su versión de “el vestido de la venganza” popularizado por la princesa Diana cuando reapareció en público tras el escándalo con su ex.

a este le llame el vestido de la venganza 🥵 pic.twitter.com/isUoLcHWKh — LA CAZZU (@nenatrampamexa) December 9, 2024

Emiliano Aguilar, Cazzu, Ángela Aguilar y Nodal: el drama familiar que sigue generando titulares.

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ya había generado controversia, especialmente entre los seguidores de Cazzu, quienes percibieron su unión como una traición a la cantante argentina. Ahora, el constante apoyo de Emiliano hacia Cazzu ha avivado las tensiones, pues muchos usuarios consideran que su postura alimenta las especulaciones y críticas hacia la familia Aguilar.

No es la primera vez que Emiliano demuestra su admiración por la artista. En el pasado, el también cantante ha defendido su derecho a apreciar el talento de Cazzu sin importar las conexiones personales. "¿Porque me gusta su música soy raro? Esto lo hago con todo respeto y porque me gusta su carrera. Yo no ando insultando a la gente y no me meto con nadie”, declaró en una ocasión anterior.

