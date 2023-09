Emilio Osorio desmiente que su papá le haya comprado lujosa camioneta: “Soy nepo baby, pero no tanto”

Emilio Osorio se convirtió en el quinto finalista de La casa de los famosos México y obtuvo un atractivo pago por parte de Televisa todo lo que duró en el programa, aunque admitió que no fue tanto como otros de sus compañeros. Aún así, saliendo se dio un gustito.

Ser reconocido por él y no por el trabajo de sus padres, es uno de los objetivos de Emilio Osorio, quien, a su paso por La casa de los famosos México, logró ganarse el corazón del público que apostó sus votos para salvar al team infierno.

El actor y cantante está consciente de que sus padres, Juan Osorio y Niurka son figuras reconocidas del medio del espectáculo, por lo cual no será fácil ganarse su propio lugar.

Recientemente, Emilio Osorio compartió un video en el que se muestra emocionado al recibir una camioneta. Sonriente y entusiasta, Emilio Osorio celebró este logro personal con la canción oficial del team infierno interpretada por Marcela Mistral, Elmer y Diano y Los Tuexi.

El cantante y actor presumió hace unos días que se compró su camioneta. / Gina Sánchez/ Instagram: @emilio.marcos

Emilio Osorio aclara que no fue un regalo de su papá

“Te voy a decir una cosa. Me la compre yo pe.. Es mi dinero. No sean así. No fue mi jefe. Soy nepo baby, pero no tanto”, comentó en entrevista al programa Hoy.

El actor y cantante mencionó que ganó “bien” en La casa de los famosos México, pero aclaró que no mejor que muchos de sus compañeros que formaron parte del exitoso reality.

“No gané mejor que muchos. Gané bien, pero la realidad es esa quería invertir en mi propio carro”, concluyó Emilio Osorio, quien se encuentra muy feliz y orgulloso de poder comprarse su propio auto.