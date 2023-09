Emilio Osorio responde al supuesto fracaso de su gira por CDMX: “No he vendido boletos”

Hace unas semanas, Emilio Osorio se volvió objeto de críticas por presuntamente fracasar en la venta de boletos de la gira que preparó, luego del furor de La casa de los famosos México.

Aunque el team infierno se volvió un gran fenómeno gracias a su integración dentro e La casa de los famosos México, algunos de los miembros del equipo dominante no tendría el mismo éxito que otros.

Tal es el caso de Emilio Osorio, bautizado como ‘Halcón’, a quien no le habría ido muy bien con su carrera musical, ya que supuestamente no ha vendido boletos para su concierto el próximo 29 de septiembre, en el salón La Maraka.

En redes trascendió que el hijo de Niurka y Juan Osorio, tendría baja demanda en sus presentaciones. Razón por la que supuestamente regalaron las entradas. Como era natural, esta situación desató burlas entre usuarios.

Emilio Osorio anunció concierto. / Twitter

Emilio ‘Halcón’ desmiente fracaso en la venta de boletos de sus conciertos

Emilio Osorio no se quedó callado y, en una rueda de prensa, aclaró los rumores sobre su supuesto fracaso en la venta de tickets para verlo cantar, en vivo, en la CDMX.

“Llevo 7 años en la música, sinceramente, en el pasado he tenido muchas experiencias y en (el pasado) no he vendido boletos”, dijo Emilio.

Emilio Osorio desmiente nula venta de boletos. / Instagram: @emilio.marcos

Añadió: “Le pasa a todos los artistas porque es parte del crecimiento y es parte de la madurez y quien te diga que es mentira, te está mintiendo ¿A qué voy con esto? A que bendito sea Dios, en esta ocasión no es así”.

Luego de las palabras del ‘Halcón’ a la prensa, usuarios se dieron a la tarea de revisar boletia.com, página en la cual se venden los boletos de sus conciertos, y observaron que el 75% de las entradas, siguen sin venderse.

Así lo dijo Emilio Osorio: