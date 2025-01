Enrique Guzmán reacciona a la reconciliación de Alejandra Guzmán y Frida Sofía

La polémica en la familia Guzmán Pinal continúa después del lamentable fallecimiento de Silvia Pinal, la matriarca de la dinastía. A casi dos meses de su partida, la atención se ha centrado en los miembros de la familia. Una de las historias que más conmovió al público fue que Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, se reconciliaron momentos antes de que doña Silvia perdiera la vida.

Alejandra y su hija han vivido una relación tensa durante los últimos años. Sin embargo, ‘la Guzmán’ se ha mostrado feliz de decir que definitivamente fue una reconciliación cuando ella le llamó para avisarle a Frida Sofía que su abuela estaba a punto de fallecer, y desde ahí han mantenido contacto, algo que ha generado reacciones en el público, quienes están felices de verlas de nuevo unidas.

Silvia Pinal logró que Alejandra y Frida se reconciliaran / Archivo TVNotas/Redes sociales

La reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía: ¿Qué piensa Enrique Guzmán?

Durante una entrevista para ‘Ventaneando’, en su 29 aniversario al aire, Alejandra Guzmán sorprendió a la audiencia al confirmar que mantiene comunicación con su hija, Frida Sofía.

“Ese fue un momento único y la verdad se lo agradezco a mi madre, porque fue uno de los grandes regalos que me dejó. Estoy en contacto con mi niña y la amo con toda mi alma”, expresó Alejandra, dejando claro que, a pesar de los años de distanciamiento, la relación con su hija está en un proceso de reconstrucción.

La reconciliación entre madre e hija ha sido un tema controversial desde hace tres años, cuando Frida Sofía acusó públicamente a Enrique Guzmán, su abuelo materno, de haber cometido presuntos tocamientos indebidos contra ella cuando era niña. Esta denuncia causó una fractura importante en la familia, y afectó profundamente la relación, aunque Frida ya estaba distanciada de ellos desde muchos años antes cuando se fue a vivir a Estados Unidos.

Tras las declaraciones de Alejandra, Enrique Guzmán, de 81 años, fue abordado por los medios en un evento público. Al ser cuestionado sobre la reconciliación de su hija con su nieta, Enrique Guzmán evitó, en un principio, responder de manera directa. Sin embargo, poco después comentó: “Sería fácil (reconciliarse con Frida Sofía), pero no he hablado con ella para nada”, diciendo que él no ha podido establecer contacto con su nieta. La negativa de Enrique a reconciliarse con su nieta ha sido un tema delicado en la familia.

Hasta el momento Frida Sofía no se ha pronunciado sobre lo que ha sentido de restablecer su relación con su famosa mamá.

