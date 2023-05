Entre llanto, conductora de Televisa confiesa que teme por su vida tras abuso de policías

Florencia Alduncin reveló que sufrió al menos 43 lesiones provocadas por los oficiales municipales de Querétaro.

La conductora de deportes en Televisa Querétaro, Florencia Alduncin, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar que había sufrido abuso de poder por parte de siete oficiales hombres y cuatro mujeres, quienes le dejaron 43 lesiones en todo el cuerpo, luego de que la arrestaran de una forma violenta, y así la dejaran dormir en la cárcel.

Florencia Alduncin mostró el video de cuando la agreden los oficiales para meterla en la patrulla / Instagram: @flowalduncin

De acuerdo con una transmisión en vivo y con unos videos compartidos en sus historias de Instagram, Florencia Alduncin sufrió un choque el pasado 10 de mayo cuando se dirigía a ver a su mamá y luego irse a trabajar. Todo comenzó cuando conducía en el carril central y una mujer se le atravesó y la chocó.

Si bien la otra mujer le dijo que no tenía seguro para su vehículo, Florencia Alduncin le dijo que ella llamaría al suyo, y le propuso ir a la automotriz de su tío para arreglar los daños que tenía el automóvil y así poder llegar a un acuerdo; siendo este momento en el que las cosas empeoraron.

“La vieja se empezó a reír, se subió a su coche y me tomó de a loca, yo tenía prisa. Sí cometí un error, metí la mano y se la zangoloteo. Me molestó mucho la actitud de ella”, explicó la conductora, previo a aclarar que como la otra mujer se dio a la fuga y su aseguradora se encontraba en el sitio, ella decidió marcharse del lugar.

Sin embargo, momentos después de que se fuera del lugar llegaron varios familiares de la otra persona y algunas patrullas, quienes además de comenzar a seguirla, la detuvieron y se metieron a su vehículo para sacarla del mismo y detenerla para arrestarla y trasladarla al ministerio público, donde pasó la noche.

Florencia Alduncin hizo responsable a los oficiales que la agredieron, si algo le llegara a pasar / Instagram: @flowalduncin

“Hombres, se metieron a mi coche, me sacaron de los pelos, me agredieron y me pegaron. Traigo la misma ropa con la que dormí en la cárcel, porque quiero que vean que me la rompieron. En la patrulla empezaron a manosearme, no hubo como tal un abuso sexual de penetración, pero sí hubo un abuso donde me tocaron”, mencionó seguido de detallar que la agredieron tanto que la dejaron sin conciencia.

“Me pegaron, me desmayé y una de ellas me pegó en los labios. Tengo lesiones por todos lados, el peritaje salió de 43 lesiones. Durante todo el trayecto ellos me iban pegando, dormí en el suelo, en unos separos, nunca me dejaron hacer una llamada, dormí 24 horas, y la verdad es que tengo miedo y temo por mi vida. Las leyes dicen que un policía no puede tocarte, no te puede bajar del coche y un policía no te puede pegar. Tengo 43 heridas, a partir de ahorita hago responsable al gobierno y a toda la policía”, agregó.

Tras la denuncia de Florencia Alduncin, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) atendió el hecho y lanzó un comunicado por medio de redes sociales, en donde aseguraron que no permitir el abuso de poder en ningún sentido y buscarán esclarecer la situación, sumado a que brindaran el acompañamiento debido a la famosa.

“El personal del municipio de Querétaro realiza la búsqueda para brindarle atención y acompañamiento para que presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado y el Órgano Interno de Control. Independientemente de los hechos por los que ocurrió la detención, no se permitirán los abusos de autoridad que pudieran ser cometidos por personal de esta institución”, dijo la secretaría en el comunicado.

Florencia Alduncin reveló que ya presentó una denuncia en la Fiscalía de Querétaro / Instagram: @flowalduncin

