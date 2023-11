Eric del Castillo revela que tiene una enfermedad incurable: “No hay nada más qué hacer”

De nueva cuenta, el padre de Kate del Castillo, Eric del Castillo, vuelve a preocupar por su salud. Esto, luego de que en una reciente entrevista describió que su padecimiento “no tiene cura”.

Fue durante una entrevista para el matutino ‘Hoy’, en la que el actor asegura que a su edad se sigue manteniendo activo con su carrera, a diferencia de otros colegas que por problemas de salud ya han desertado. Ante lo dicho, se sinceró sobre cuál es el único problema que padece.

De acuerdo con las palabras de Eric del Castillo, la enfermedad que tiene es degeneración macular, lo cual, es un deterioro visual “normal” en personas de su edad:

“A pesar del problema que tengo visual. No puedo leer, pero me aprendo las cosas oyéndolas. Además me apoyo de la maravilla del apuntador electrónico. Además entender tu personaje, ese es un don, saber interpretar”, dijo el actor.

En cuanto al tratamiento, el actor aseguro que lo único que puede tomar son vitaminas, pero aclaró que nunca dejará de ver:

“No hay más que detenerla a base de vitaminas, pero nunca me voy a quedar ciego, veo las nubes, los árboles, a ti, pero cuando trato de enfocar (no veo), es una pequeña lesión en la mácula” Eric del Castillo

Finalmente, el primer actor, pese a su complicación visual, se encuentra muy entusiasmado, pues tiene en puerta un nuevo proyecto en Televisa. Además, asegura que hoy más que nunca está en contacto con las nuevas generaciones, para darles consejos, pues aseguró que a él le hubiera gustado recibir un consejo de alguien experimentado cuando comenzó su carrera.