Ernesto D’Alessio asegura que nunca se volverá casar tras su divorcio con Charito Ruiz

El pasado 29 de junio, Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz anunciaron su separación definitiva tras 16 años de matrimonio y cuatro hijos en común. Según su comunicado, todo terminó de mutuo acuerdo y desde “el amor”.

A tres meses de su ruptura, el famoso actor rompe el silencio sobre esta situación y revela cómo se ha sentido desde que se dio a conocer su divorcio.

En entrevista para Ventaneando, negó tener una relación actualmente y reconoció que no piensa volverse a casar en un futuro, pues considera que solo se contrae nupcias una vez en la vida.

“Se dice que yo tengo otra novia. Es completamente falso. No pienso tenerla, es más, es prácticamente imposible que yo me vuelva a casar. Yo me casé una sola vez en mi vida y para siempre”, expresó.

Para el también cantante, Charito Ruiz será la “única esposa” que tendrá, pues su corazón aún la sigue queriendo y extrañando: “Ella va a ser la única esposa que yo voy a tener”, indicó.

Asimismo, dio a conocer que los trámites de divorcio ya están concluidos y actualmente comparten la custodia de los hijos que tienen en común: “Ya estamos divorciados. Ella y yo nos seguimos comunicando. Yo tengo la confianza de hablarle a ella y decirle quiero ver a mis hijos”, señaló.

Para finalizar, externó que la separación le afectó bastante y adelantó que, en su próxima producción discográfica, revelará los verdaderos motivos de su divorcio: “A veces no estoy bien. Es un proceso, pero no tengo más que gratitud hacia ella. Es una mujer con la que viví los mejores días de mi vida. Lo que hay aquí (en el corazón) no se borra con tinta”, concluyó.

Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio se casaron hace casi 17 años y tuvieron cuatro hijos en común / Instagram: @ernestodalessio

Lupita D’Alessio se solidariza con su hijo

Recientemente, Lupita D’Alessio y su hijo Ernesto dieron un concierto juntos en Los Ángeles, como parte de su gira de despedida Gracias tour. Previo al evento, la Leona Dormida también se sinceró sobre cómo se siente su hijo tras su separación.

“Tengo que consentirlo. En este momento de su vida, sí. Hay que apapacharlo. No, ya no (está cabizbajo), pero hay que abrazarlo. Estar con él”, señaló.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que la artista habla acerca de la separación de su hijo. En su momento, mencionó que Charito le reclamaba constantemente a Ernesto por un “error” que cometió durante la relación.

“Le dije ‘lo único que no quiero que pierdas es tu dignidad’. Si no te están tratando bien, bórrate de ahí. Tú no tienes que aguantar que te pisoteen, que te maltraten, que te hablen feo. No tienes por qué, Ernesto”, reveló la cantante a Despierta América.

“El error lo hiciste, el error pasó, ni hablar. Te perdonan y luego te condenan, no, eso no está padre y nadie somos para condenar a nadie”, agregó.

Ante estas declaraciones, Charito no se quedó callada y lanzó una indirecta cantando Según quién de Maluma y Carin León, dando a entender que su exsuegra estaría mal informada.

