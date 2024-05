Ernesto Laguardia se molesta con un reportero por llamarlo “amigo”; internautas lo critican: VIDEO

Ernesto Laguardia se convirtió en un tema de conversación en las últimas horas en redes sociales. Esto ocurrió después de conceder una entrevista que no salió del todo bien para el exconductor del programa ‘Hoy’.

En un reciente encuentro con la prensa, compartido por el canal de YouTube del reportero ‘el Fernan’, se mostró el momento en el que el actor se molestó con un reportero.

El momento rápidamente se volvió viral en redes, lo que provocó que el famoso fuera duramente criticado por algunos internautas.

En las imágenes se puede ver a un reportero, cuya afiliación no se aprecia claramente, preguntándole a Ernesto Laguardia sobre la polémica entre conductoras del matutino ‘Hoy’.

Ernesto, por su parte, antes de contestar, sonríe a las cámaras y luego mostró su molestia ante la pregunta del reportero.

Ernesto Laguardia

“Pues, mira, yo creo que estás fuera de época, ¿no?, y no me llames amigo. Me llamo Ernesto Laguardia.”