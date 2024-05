Mariela Sánchez, ex de Cristian Castro, pide disculpas por tachar de “sucias” a las mexicanas: “Estuve mal”

Mariela Sánchez sigue envuelta en la polémica desde que salieron a la luz diversos audios en los que arremete contra Cristian Castro, Verónica Castro y la cantante Yuri.

La argentina y el cantante mexicano tenían poco de haber retomado su relación. No obstante, las polémicas declaraciones de la empresaria derivaron a que dieran por terminado su romance, pues aceptó que la de los audios es ella.

Sánchez salió a pedir disculpas públicas por hablar pestes de su ex. Sin embargo, esto no cesó las críticas en su contra, tanto que los conductores de ‘Ventaneando’ reprobaron sus palabras y la tacharon de “ardida”.

¿Qué dijo Mariela Sánchez de las mexicanas?

El escándalo continuó y el programa de espectáculos de TV Azteca mostró nuevos audios en los que supuestamente Mariela llamó “sucias” a las mexicanas.

“Obvio que no era para mí ese pibe y todas esas mugrientas mexicanas, son todas sucias”. O sea, a todo le van a decir que sí, las va a usar, una semana una, una semana otra, después se casará y así veremos toda la payasada”, se escucha en el audio.

Pati Chapoy no dejó pasar estas palabras y se lanzó contra la argentina.

La conductora de ‘Ventaneando’ recordó que tuvo la oportunidad de conocerla cuando Castro la trajo de visita a México para conocer Verónica. El encuentro se llevó a cabo durante uno de los conciertos de Cristian con Yuri en el Auditorio Nacional y según sus palabras, la experiencia fue totalmente desafortunada.

“Yo ya no quería hablar de esta ‘bocona’ que se llama Mariela Sánchez… La mujer, cuando la conocí, no olía bien. Que la vimos en el Auditorio, yo creo que se le olvidó bañarse”. Pati Chapoy

Tras esta situación, la empresaria confirmó que ella fue quien insultó a las mexicanas y ¡Volvió a pedir disculpas!

Mariela Sánchez pide disculpas públicas tras insultar a las mexicanas

Luego del ‘hate’ que ha recibido la ex de Cristian Castro en redes sociales por arremeter en contra de las mujeres mexicanas, fue que salió a expresar sus disculpas.

A través de una entrevista para Sale el sol, la empresaria dio a conocer el arrepentimiento que siente por sus polémicas declaraciones.

“Quiero, sobre todo, pedirle disculpas a todas las mujeres de México, estuve muy mal con ellas. Me salió cuando hubo un insulto o una broma hacia las mujeres argentinas en un show. Pero quiero pedirle disculpas a todas las mujeres de México”. Mariela Sánchez

Agregó: “Una persona en redes me mandaba cada movimiento con la persona que estaba, Cristian, que estaba en separación. Me mandó que estaba en Los Ángeles, toda la información que se pasaba en los medios. Me mandaba los mensajes que él escribió estando en mi casa”.

Además, Ana María Alvarado informó que Mariela le dijo que se siente muy arrepentida por sus acciones. Sin embargo, ya no sabe qué más hacer para que la dejen de críticar.

Al momento, Cristian Castro, ni Verónica se han pronunciado respecto a los polémicos audios.

Así lo dijo Mariela Sánchez: