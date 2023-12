Eugenio Derbez habría acosado a un afamado director para obtener un papel en su película

Eugenio Derbez se ha consolidado como uno de los comediantes más destacados de México. Sin embargo, el actor ha buscado posicionarse como actor dramático, lo que habría sido totalmente criticado, debido a que las personas estarían acostumbradas a su humor y comedia.

Por ello, el patriarca de los Derbez se ha dado a la tarea de trabajar hasta lograr su objetivo, no importando lo que tenga que hacer para demostrar que su habilidad en el drama.

Tan es así que en entrevista con Roberto Martínez, el histrión destapó cómo fue que tuvo que llegar a instancias inimaginables para conseguir un papel en una película.

Eugenio. / Facebook: Eugenio Derbez

Eugenio Derbez habría acosado a un director para conseguir un papel en su película

El mexicano compartió a las cámaras que ideó un plan para obtener el papel en la película de un famoso director de la industria cinematográfica. Sin embargo, no quiso revelar el nombre.

“Un afamado director en ese entonces estaba haciendo una película, y yo estaba cercano a él por otras razones y le pregunté cuando haría su película, me dice que están en el proceso de casting y yo le pido la oportunidad de leer el guion”. Eugenio Derbez

Eugenio confesó que le gustó tanto el papel, luego de leer el libreto, que llevó a cabo un enloquecido plan para quedarse con el trabajo.

Eugenio Derbez. / Instagram: @ederbez

“Investigo dónde vive el director, cuál es la ruta, la analizo... Le digo a mi chófer que cuando salga lo sigan de tal modo que en un semáforo se tenga que detener sí o si”, agregó.

Eugenio Derbez “Yo ya caracterizado. Van los coches. Todos por teléfono. Llego al semáforo y me le acerco a limpiarle el parabrisas con la caracterización y yo pensé: ‘Si me le acerco y no me reconoce ya la armé’. Ya era yo muy conocido. Me le acerco. Le limpio el parabrisas y traía el nombre del personaje en un papel y se lo pongo en el parabrisas”.

Pese a que Eugenio no logró conseguir el papel, sí hubo una ocasión en la que le reveló lo que había hecho a uno de los productores del filme y la respuesta que recibió fue inesperada.

Eugenio Derbez. / Instagram: @ederbez

“Le confesé esto a un productor y sorprendido me dice: '¿Fuiste tú? Es que me lo contó, pero no le quiere decir a nadie porque dice que no le van a creer'”, continuó.

Finalmente, comentó que el productor le aconsejó nunca contarle lo que hizo al director, pues se molestaría mucho.

