Alessandra Rosaldo confiesa que Eugenio Derbez se disfrazó de uno de sus personajes para hacer “el delicioso”

Eugenio Derbez y su familia asistieron al programa de Karla Díaz, Pinky Promise, en cual, Alessandra Rosaldo y el actor protagonizaron un bochornoso momento que, sin duda, afianzó la confianza con sus hijos mayores.

La familia Derbez respondió varias preguntas del público, algunas subidas de tono, incluso las que tenían que ver con la intimidad. Justamente, en la ronda de preguntas y respuestas, Alessandra confesó que Eugenio le cumplió una fantasía.

El público le cuestionó a Eugenio Derbez: “¿Si tuvieras que caracterizarse de alguno de tus personajes para hacer el pinkylicious, cuál sería y por qué?, elabora”.

Eugenio Derbez “O sea es que mis personajes son, son, o sea si te aparece el Lonje moco se te va el libido o el Óigame no”.

Alessandra Rosaldo habla la intimidad con Eugenio Derbez / Instagram / Tiktok

Mira: Kimberly, “La más preciosa” le pedió a Gloria Trevi su bendicion previo a su boda

Eugenio Derbez le cumplió su fantasía a Alessandra Rosaldo

Alessandra rápidamente lo interrumpió y le pidió que elaborará la respuesta, lo que causó mucho interés por parte de los hijos de Eugenio: José Eduardo, Vadhir y Aislinn. Ellos estaban seguros que el comediante se disfrazó de alguno de sus personajes para cumplir las fantasías de su esposa.

Aunque Eugenio Derbez quería pasar a la siguiente pregunta y dejar a todos con la duda, Alessandra gritó y mencionó que si él no les contaba, ella misma lo haría.

Alessandra Rosaldo habla la intimidad con Eugenio Derbez / Instagram / Tiktok

Después de mucho insistir, la intérprete de Fiesta fue quien reveló que ella le pidió a Eugenio que disfrazará del Súper portero para tener intimidad.

“Yo se lo pedí y dijo: claro que sí, el Súper portero, claro”. Alessandra Rosaldo

Tras la confesión, Alessandra levantó los brazos en forma de triunfo, mientras que Vadhir, José Eduardo y Aislinn no podían creer lo que habían escuchando e inmediatamente comenzaron a utilizar las frases del personaje de su papá: “Súper portero”, “Córtale mi chavo”.

Super portero personaje de Eugenio Derbez / Televisa

Mira: Vadhir responde: ¿En “De viaje con los Derbez” no soportaban a Alessandra Rosaldo?

Alessandra revela si tuvo relaciones con Eugenio durante las grabaciones del reality De viaje con los Derbez

La integrante de JNS les preguntó sobre las veces que tuvieron relaciones mientras rodaban las temporadas anteriores del viaje.

El actor se mostró bastante incómodo ante momento, ya que se encontraban sus hijos presentes y le hicieron “carrilla”, pues aseguraron que a él siempre le da pena hablar de esos temas.

“En Marruecos yo creo que no, porque Marruecos si estuvo de la ching#d!. Yo creo que en Finlandia… en la casa”, respondió Alessandra, a lo que rápidamente Eugenio aseguró que no se acordaba, por lo que la cantante le mencionó: “No mam3s ¿cómo no te vas a acordar? Si nos metimos en el sauna, pues como no te vas a acordar”.

Tras el bochornoso momento, Aislinn le dio unas palabras y le pidió que no le diera pena, pues hoy en día es muy normal hablar de estos temas.

Alessandra Rosaldo habla la intimidad con Eugenio Derbez / Instagram / Tiktok

Lee: Eugenio Derbez fue detenido en Nueva York tras aceptar extraño regalo de su fan; ¡óigame no!