Ex de Memo Aponte arremete contra él por serle infiel durante dos años de relación

Memo Aponte se encuentra bajo el ojo del huracán. El creador de contenido fue acusado por su ex de serle infiel en innumerables ocasiones.

El influencer ha sido reconocido como una de las figuras más controvertidas de YouTube. En diversas ocasiones ha sido criticado por sus peculiares videos en los que se caracteriza de personajes infantiles de películas como ‘Coco’, ‘Intensamente’, ‘Toy story’, entre otras.

En esta ocasión, Memo estaría en aprietos por las más recientes declaraciones de su ex, Shadia Haddad, mejor conocida por su contenido fitness. La influencer destapó las innumerables infidelidades que habría vivido por parte de Aponte durante sus dos años de relación.

Te puede interesar: Habrían expulsado a Memo Aponte de la Ibero por agresión de género

Ex de Memo Aponte lo acusa de infiel y de conductas inapropiadas durante su noviazgo

A través de su cuenta oficial de TikTok, Shadia decidió contar lo mal que la pasó al enterarse de la traición por parte del influencer. La coach fitness manifestó que él la escondió durante toda su relación. Esto para hacerse pasar como soltero con otras mujeres.

Haddad contó que, hace unos días, se dio cuenta de sus múltiples infidelidades y todo por una fiesta de Halloween que organizaron juntos. Ella describió que el también actor de doblaje hizo un grupo de WhatsApp con puras mujeres, aparte del que ellos tenían con sus demás invitados.

Previo a enterarse de esta polémica situación, Memo la terminó y la “desinvitó” de la celebración. Esto para seguir con la fiesta con puras chicas y que se convirtiera en un encuentro grupal con acercamientos más allá de la amistad.

“El lunes me operaron y él me dijo que me cuidaba. El miércoles, él me terminó porque quiso hacer su fiesta con sus viejas”. Shadia Haddad

No te pierdas:Memo Aponte intentó quitarse la vida tras escándalo: “perdí todo”

Memo Aponte estaba activo en cuentas de citas mientras estaba en una relación

La joven sostuvo que no era la primera vez que Aponte la engañaba en una “reunión” con varias mujeres. También se enteró de un evento similar en el pasado. Él supuestamente organizó una celebración con amigos y otras chicas que terminó igual que la de Halloween.

Al siguiente día de esta fiesta, ambos viajaron a Cancún, pero ella no tenía conocimiento de la fiesta antes mencionada.

Aunado a lo anterior, Shadia reveló que Memo también estaba activo en aplicaciones de citas para tener encuentros casuales con otras chicas.

Así lo dijo Shaddia:

¿Memo Aponte reaccionó a estas acusaciones?

Al momento, el influencer y actor de doblaje no se ha pronunciado a estas fuertes acusaciones. Sin embargo, luego de que Haddad publicara su historia en TikTok, innumerables chicas le enviaron pruebas de que Memo las contactaba para salir de manera “casual”.

Por esta razón, Shadia, entre lágrimas, pidió en un nuevo video que “ya no le enviaran más pruebas de sus infidelidades”.

“Ahora sí, ya no puedo. Solo quiero decirles que sé que hay muchas chavas y niñas con las que sé que mi exnovio me fue infiel. Solo les quiero pedir que, por favor, ya no me escriban, porque, la verdad, sí me está doliendo mucho”. Shadia

Concluyó: “Sí tú que estuviste con él en estos dos años, mejor mándale mensaje a él y dile que es un cabr… A mí ya no me digan... Sé que fueron más de cinco, la verdad es que ya no quiero saber de unas nuevas... Creo que viví corneada toda mi relación y sí, mi error fue haberme enamorado de él”.

Así lo dijo Shadia: