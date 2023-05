Ex de Sergio DeFassio, Cynthia Torash, narra los últimos días del histrión

Sergio DeFassio enfrentó severos problemas de salud en el 2019, cuando tuvo que ser intervenido cuatro veces por un tumor en la cabeza.

Tras darse a conocer que el actor y comediante Sergio DeFassio había perdido la vida el pasado 18 de abril alrededor de las 10:00 de la noche, la expareja del famoso, y a quien él consideraba el amor de su vida, habló al respecto. En entrevista para ‘Chisme No Like’, la actriz Cynthia Torash habló sobre los últimos días del famoso.

De acuerdo con la actriz, ella estuvo con Sergio DeFassio en el hospital hasta las 8:00 de la noche y posteriormente se comunicó con él por vía telefónica para asegurarse que todo estaba bien con él. Sin embargo, no fue hasta las 10:10 de la noche que el famoso perdió la vida y se le comunicó a ella.

“Si, estoy con él. No sabemos qué pasó, yo me fui de aquí a las no sé como amas 8:00 de la noche, se quedó con Mariano Sayas, platicando. Al hablarle y platicarme qué estaba pasando me dijo que le estaban tomando los signos vitales, que la presión estaba baja, le dije ‘ok descansa’, y dice el doctor que esa era la última llamada que tenía y que a las 10:10 dieron una ronda y ya lo encontraron sin signos vitales”, inició la famosa.

Aunque eso no fue todo, pues asegura que el problema que causó el infarto fulminante de Sergio DeFassio no fue repentino, pues días antes de haber sido hospitalizado hace una semana, ya habría sufrido un infarto, lo que lo llevó a tener que requerir un marcapasos, el cual se le colocó en una pierna, para posteriormente ponerselo en el pecho.

Para Sergio DeFassio el amor de su vida fue Cynthia Torash / Twitter: @pozainforma / @CelebFallecidas / @CI_CDMX / @ElReencuentroTC

“Le había dado un infarto hace ocho días, le dio un infarto y llegó a la ANDA y les dijo: ‘Me siento mal’, y como era sábado estaba la guardia porque estamos todavía de vacaciones, entonces la de guardia le dijo que estaba muy bien, su presión muy bien, no tenía nada y lo mandaron su casa”, explicó la exnovia de Sergio DeFassio.

“Hasta el lunes que llegó aquí con el doctor, él le dijo que tuvo un infarto el asado, el le dijo: ‘Sí, yo llegué sudando a la ANDA y me regresaron a mi casa’, (el médico le respondió) ‘Sí, pues cuando estaba sudando, le dio el infarto’. Entonces le pusieron primero un marcapasos en la ingle y luego ya le pusieron ayer el marcapasos en el pecho. Ingresó desde el lunes pasado”, agregó la famosa.

Sergio DeFassio murió de un infarto previo al temblor / Twitter: @CI_CDMX

Sin embargo, eso no fue todo, pues Cynthia Torash explicó que originalmente el mismo 18 de abril Sergio había sido dado de alta, pero fue él mismo quien decidió que quería quedarse para que lo supervisaran los médicos especialistas.

“Estaba en el hospital y lo habían dado de alta a las 4:00 de la tarde él dijo: ‘No, mejor me voy mañana para que aquí esté cuidado todavía, porque no sé cómo me va a ir en la calle y se quiso quedar en el hospital. Ayer pusieron el marcapasos. El marcapasos no funcionó, porque se supone que el marcapasos funciona cuando el corazón lo necesita y no funcionó”, concluyó Cynthia Torash.