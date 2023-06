Exconductora de TV Azteca es acusada de robo por famosa influencer

Erika Vega se consolidó como una de las influencers más reconocidas por su trabajo en la creación de fajas moldeadoras.

Erika Vega, famosa influencer, dio a conocer, a través de su cuenta oficial de Instagram, el robo que sufrió por parte de su amiga, la exconductora de TV Azteca Jalisco, Vania Manzano.

La creadora de contenido relató, para todos sus seguidores, cómo se dio cuenta de que su entonces amiga la despojó de su dinero en pleno viaje, todo pagado, a París.

“Vania, la que era mi amiga, la que pensé que era mi amiga (...) Todo empezó en Roma, cuando yo empecé a ver las cosas raras (…) Yo le pedí de favor que se metiera a buscar vuelos. Yo le pagué todo este viaje, vuelos, hoteles, todo. Yo le dije, ‘trata de llevar dinero para tus gastos’, pero, pues la chica venía sin dinero y por mí no hay problema (…) Si yo puedo, yo le pago, no pasa nada (…) Y que se me pierde un dinero”, contó Erika.

Vania Manzano aceptó que le robó a una de sus mejores amigas. / Instagram: @vaniamanzanoof

Vega relata que se dio cuenta de que la faltaba una gran suma de dinero, la cual tenía guardada en su bolsa, por lo que buscó en las pertenencias de Vania y fue cuando descubrió que ella le había robado. Por ende, expuso, en redes, pruebas de lo sucedido.

Así lo dijo Erika Vega:

“Ahí me está hablando, pero yo le digo ‘ahí voy’ y descubro otra parte del dinero”, se lee en el video que mostró Vega, donde enseña los dólares que le pertenecían, en las pertenencias de Manzano.

Erika Vega expuso las pruebas donde Vania acepta que le robó dinero. / Instagram: @erikavegaoficial

Pero, eso no fue todo, ya que Erika exhibió audios, en los cuales Vania aceptó que ella sí le robó dinero: “No te quiero perder como amiga por esta pendej*d*”, “Es que ya me perdiste como amiga. es que quiero que te largues. Agarra tus cosas y lárgate, Vania. Lárgate. Es en serio y a ver cómo le haces y no me importa qué vas a hacer”, “Sí, me lo robé, perdón. No tengo explicación”, se escucha en los audios.

Estas fueron las pruebas que expuso Erika Vega:

Por su parte, Vania Manzano no ha hablado al respecto de esta polémica. No obstante, la influencer procedió a publicar el perfil de la exconductora de TV Azteca y pidió a todos sus seguidores que “no confiaran en ella”.