Exesposa de Carín León rompe el silencio sobre su divorcio; ¿aún enamorada del cantante?

A mediados del 2024, el nombre de Carín León fue tendencia en redes sociales por su divorcio de Alejandra Esquer, con quien se casó en 2021. Si bien el propio cantante evitó dar declaraciones, ya se sabía que estaba separado de su ahora expareja. Incluso, ya se había dado a conocer que el artista tenía una nueva novia.

Recordemos que, en 2023, Carín declaró que ya llevaba mucho tiempo separado de su ahora exesposa. Sin dar los motivos exactos de la ruptura, dejó ver que todo había sido en buenos términos.

“Estoy separado desde hace mucho, pero la verdad que del corazón súper bien. Todos los cambios son para bien. Estamos contentos con lo que nos está pasando en nuestra carrera”, indicó.

Debido a la falta de detalles, muchos empezaron a teorizar que el mexicano le había sido infiel a Alejandra. Sin embargo, esto nunca se pudo confirmar.

Carín León y su primera esposa / Redes sociales

Alejandra Esquer, exesposa de Carín León, habla sobre su divorcio

En una reciente entrevista para el pódcast ‘Mitote energético’, Alejandra Esquer habló por primera vez de su divorcio y aseguró que la ruptura con Carín León había sido muy “amigable”.

“La verdad, yo nunca voy a hablar mal de él. Si es lo que la gente está esperando, o que yo diga por qué terminé mi relación con mi exesposo, la terminé porque pues, así es la vida”, expresó.

Exesposa de Carín León confiesa sí tiene sentimientos por él

Durante la conversación, dejó claro que no tiene sentimientos románticos por el cantante. Sin embargo, afirmó que sigue siendo “su fan número 1” y continuará asistiendo a sus conciertos.

Exesposa de Carin León “Es mi artista favorito y lo va a ser siempre. Yo voy a seguir yendo a donde se me dé la gana mientras tenga dinero para pagar los boletos”

Para finalizar, reveló que decidió no tener contacto con su expareja, principalmente, por respeto a su nueva novia.

“Él y yo no tenemos nada que ver. No tenemos una relación. No tenemos comunicación. Él tiene su vida. yo tengo la mía y lo único que puedo decir de él es que lo admiro y respeto muchísimo”, concluyó.

Carin León y su exesposa / Redes sociales

Así fue la historia entre CarÍn León y su exesposa, Alejandra Esquer

Carín León y Alejandra Esquer mantuvieron un largo noviazgo antes de contraer matrimonio el 4 de diciembre del 2021 en una lujosa boda en Hermosillo, Sonora.

Aunque todo parecía ir viento en popa, en mayo del 2023, Carín dio a conocer que se había separado de su esposa, aparentemente en buenos términos. Hace unos meses, diversos medios informaron que el cantante ya se había divorciado oficialmente de Esquer.

Tras esto, el artista presentó a su actual novia, Meylin Zúñiga, una empresaria originaria de Tamaulipas, a quien suele llamar “mi esposa”. Carín y su nueva novia no suelen hablar mucho de su romance. Sin embargo, en redes sociales se han mostrado felices y enamorados. Incluso, se viralizó la lujosa fiesta de cumpleaños que le organizó León a Zúñiga.

