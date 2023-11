Exnovia de Fernando Colunga lo tacha de misógino y violento: “me decían que era gay”

Fernando Colunga se ha caracterizado por mantener su vida amorosa muy privada y poco se sabe de ella.

Pero recientemente salió una exnovia a exponer cómo fue salir con el actor. Se trata de Diana Magaña, hermana del conductor Raúl Magaña.

En una entrevista, Diana contó que tuvo un romance con el actor durante 11 meses, justo en el tiempo en el que él se graduó del CEA, la escuela de actuación de Televisa.

El flechazo entre ellos sucedió gracias a Raúl porque el conductor y Colunga eran compañeros en el CEA y Magaña se graduó una generación antes.

Sin embargo, confesó que salir con el galán de telenovelas no fue color de rosa. Diana aceptó que Fernando “es un tipo guapísimo”, pero expuso que le hizo “la autoestima nada” y contó: “Le decía yo, ‘oye, fíjate que mis amigas van a ir al Yupis, (lugar) que en ese entonces estaba de moda y él (decía) ‘no, no, no, entiende que soy una figura pública y no puedo exhibirme’ y yo (decía), ‘pero nadie te conoce”.

Cabe mencionar que en ese momento Fernando aún no tenía proyectos en Televisa, ni era aún el galán de telenovelas reconocido como lo es ahora.

Diana recordó que Fernando Colunga llegaba a su casa y le decía: “Te ves muy mal, muy mal”, aunque ella consideraba que estaba “arregladísima” para la ocasión, “me iba super desvalorada, con el autoestima en el suelo y mis amigos lo odiaban”, confesó.

En una ocasión viajaron juntos a Nueva York y dijo que se mostró muy egocéntrico al pedirle que le tomara unas fotografías, pero al decirle que se la tomaran juntos, le pusiera pretextos solo con el fin de que nadie supiera de su romance.

Al mismo tiempo indicó que el actor era educado, pero relata que su enamoramiento le impidió ver esas ‘red flags’ en su relación: “Era muy agresivo en muchas cosas, (pero) jamás me pegó”.

“Era muy violento… hacía como juegos, pero como agresivo, humillante, misógino… me quitó el autoestima. Hubo cosas que la pasé muy mal, hubo veces que yo me iba destruida”, se sinceró.

Además, habló sobre uno de los rumores que ha perseguido al actor y confesó: “Gente del CEA, porque conocí a amigos de Raúl, me decían ‘pero ten cuidado porque este tipo es gay… yo lo vi besándose con un güey en Televisa, y yo (decía) ‘no (creo)’”.

Respecto a las preferencias de Fernando Colunga, Diana dice que nunca pudo comprobar lo que le decían sobre él pero sí tuvo dudas por la relación que llevaba con algunos amigos.

Su relación terminó cuando le pidió un tiempo al cansarse de sus malos tratos, pero no volvieron a hablar nunca más.

¿Quién es Diana Magaña? La exnovia de Fernando Colunga

Diana Magaña nació en la Ciudad de México y es hermana del conductor Raúl Magaña.

Aunque pensó en seguir los pasos de su hermano, finalmente se retiró del espectáculo y ahora se dedica a dar terapias y a sanar mediante energía.