Exparticipante de La casa de los famosos reaparece tras problemas de salud mental que sufrió en el reality

“No todo es color de rosa”: La exparticipante de La casa de los famosos reaparece para sincerarse sobre su proceso de recuperación después del reality al haber sufrido por su salud mental.

Monique Sánchez fue parte de la tercera temporada del reality La casa de los famosos, siendo que fue la primera temporada que aceptó a participantes del público y estos tuvieron algunos días previos para ganarse al público y fueron Raúl y Monique quienes ganaron ese lugar para convivir con los famosos en el reality.

Sin embargo, la presión del juego por parte de los participantes hacia Monique fue demasiado grande y esto comenzó a repercutir en la salud mental de la puertorriqueña, quien decidió abandonar la competencia por este motivo.

A unos meses de su temporada, Monique reapareció hace unas horas en sus redes sociales para romper el silencio sobre lo que sucedió en La casa de los famosos, debido a que en su momento no quiso hablar mucho sobre los comportamientos de sus compañeros en el reality.

“Después de unos meses, creo que me siento preparada para abundar un poco más sobre este tema. Por muchos años he sufrido con mi salud mental. Mi salud mental no depende de nadie, ni de las circunstancias, de terceras personas. Mi salud mental es algo con lo que me ha tocado batallar por muchos años en silencio y lamentablemente sintiendo mucha vergüenza, ya que la ignorancia del ser humano puede ser mucho más grande que la empatía y el conocimiento de muchos”, comenzó a decir.

Monique compartió esta primera parte de su mensaje junto a un video donde ofrece una entrevista al salir voluntariamente del reality y añadió que no entró al proyecto por fama: “Esta primera entrevista que di fui muy diplomática. No quise entrar en detalles personales porque no estaba preparada. No entré a un proyecto de está magnitud por fama. Mi reto mas grande fue no decir que ‘no’ y dejar mis miedos e inseguridades atrás para lanzarme e intentar algo nuevo”.

La modelo reconoció que no estaba del todo bien cuando entró al reality en cuanto a su salud mental, pero quiso entrar al proyecto considerando que sería una buena oportunidad. Sin embargo ahora se sincera sobre su proceso para visibilizar la importancia de los problemas de salud mental que no son considerados muchas veces por la sociedad.

“Solía decir que ‘no’ a todo tratando de cuidar mi salud mental. Llevaba un buen tiempo ‘estable’ cuando me surgió esta oportunidad. Me rehusé a decir que ‘no’ una vez más. Preferí ‘fracasar’ ante los ojos del mundo, pero al menos dije que lo intenté y estoy orgullosa de que esa decisión fue para mí… mi mejor ejemplo de amor propio, crecimiento y madurez”, escribió.

La exparticipante también aprovechó para enfrentar las críticas que recibió cuando salió voluntariamente del proyecto a unos días de haber iniciado y en redes comentaban que estaba cometiendo un error del que después se iba a arrepentir: “Mi batalla con mi salud mental es algo con lo que lidiaré por el resto de mi vida. Mucha gente pensaba que me iría a arrepentir de la decisión que tomé, pero cuando uno no está preparado o no se siente bien, se vale tomar un paso atrás”, reconoció.

Monique Sánchez es originaria de Puerto Rico y tiene 24 años. / Instagram

Y aunque no ganó el reality ni avanzó mucho en el programa, ahora cree que su premio fue más grande al mandar este mensaje a la audiencia sobre la salud mental: “Quizás no fue esta la oportunidad grande para brillar, pero tengo la certeza que ya vendrán mil otras. Recibí mensajes tan hermosos de personas que detrás mi palabras entendieron el mensaje que quise llevar y eso me llena más que cualquier otro premio. Eso me dio un propósito y eso me dio una felicidad que no esperaba”.

“Soy humana, lejos de la perfección, pero he aprendido a amarme con todos mi defectos. Espero que ustedes también lo aprendan a hacer. No todo es color de rosa como parece. Cada uno de nosotros tenemos nuestras batallas. Esto lo digo con mucho amor y con el corazón en la mano”, finalizó.

¿Por qué Monique Sánchez salió de La casa de los famosos?

Recordemos que en su temporada, al parecer el actor Jonathan Islas llevaba una buena relación con ella y se pensaba que coqueteaban, pero Rey Grupero comenzó a regar el rumor de que con él también coqueteaba y que esa era su estrategia para llegar lejos: hacer que los hombres pelearan por ella.

Al salir, Rey Grupero acusó a Monique de querer publicidad enfrentándolo y ella le dijo que ni fama tenía / Instagram

En realidad, Monique no mostraba interés en Rey Grupero, y esa no era su estrategia en el programa, aunque sintió que su defensa ante sus compañeros no fue la mejor y el juego mental dentro de la casa donde están en aislamiento y siendo grabados 24/7, le hizo caer en un estado donde no paraba de llorar y quiso salir de ahí para poder recuperarse mentalmente y sentirse bien con ella misma al momento de manejar estas situaciones de estrés e incomodidad.

“Yo creo que fueron muchísimas cosas que vi, reacciones en mí que vi, y situaciones que… pensé que podía manejar de una manera distinta y la manera en la que reaccioné y manejé ciertas cosas no me gustaron para nada. Yo dije: ‘wow, esas cosas que yo pensé que había trabajado, realmente me di cuenta que tengo muchas cosas que trabajar’”, indicó Monique en una de las entrevistas de su salida.