Exparticipante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ fue vetado del matutino de Televisa por agresivo

Una persona de la producción contó a TVNotas que Esteban Martínez no es la persona que aparenta ser. El 18 de octubre, día de su expulsión, el influencer no se conformó y, supuestamente, comenzó a golpear puertas y a gritarle a todos.

“Hace unos días vivimos algo desagradable con uno de los participantes de ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Me siento decepcionada porque no lo esperaba de él. A veces se creen famosos y piensan que el mundo no los merece. Pero están muy equivocados”.

Fuente a TVNotas “¡Estoy muy molesta con Esteban Martínez por malagradecido! Fue el primer expulsado de la competencia. Sin embargo, el ambiente se volvió muy tenso al finalizar la transmisión, porque Esteban comenzó a gritar. Se puso loco y se transformó en una persona que nadie conocía”.

Esteban Martínez / IG @estebanshow13, @victor_latinlover y @official_doslobos

Esteban Martínez enfureció al saber que era el primer eliminado del reality

“De pronto, su humor cambió por completo. Las facciones de su cara se veían como exaltadas. Dijo que no era justo que lo hubieran eliminado a la primera. Se enojó por no haberlo dejado una semana más. Con decirles que esto lo llevó a golpear cosas de la producción”.

“Su furia lo cegó. Pateó las puertas de los camerinos de José Luis Verdugo y Latin Lover”. Fuente a TVNotas

Esteban Martínez / IG @estebanshow13, @victor_latinlover y @official_doslobos

Así reaccionó su pareja de baile, Tanya Vázquez

“La pobre Tanya lloró. No entendía por qué se había puesto de esa forma. La tuvieron que tranquilizar porque se puso muy nerviosa. Y no fue la única. Yo también me asusté. Me escondí en uno de los pasillos para que no me desconociera”.

“Tuvieron que hablarle a la productora Andrea Rodríguez. La seguridad llegó para supervisar que no pasara algo peor. Afortunadamente, no fue a más. Pero, para su mala suerte, lo vetaron del matutino”.

“Me da mucha tristeza porque pensé que era buena persona. A veces lo saludaba y él me respondía amablemente. Fui testiga del esfuerzo que puso en cada uno de los ensayos. Me dio ternura cuando sus ojos se llenaron de lágrimas en el momento que Tanya anunció su salida (dejaba la competencia porque estaba lesionada)”.

“Pero mi percepción cambió. Se portó como un malagradecido. Le abrieron las puertas de un matutino importante. Llevo muchos años trabajando en este programa y en el reality show. Jamás me había ocurrido que algún talento se pusiera de esa forma”.

“No tengo consejos que darle. Solo lo invito a la reflexión. Este tipo de formatos se deben tomar con seriedad. Está acostumbrado a que lo inviten a programas donde hay golpes. Pero aquí no es así. Espero que no se siga cerrando las puertas, porque al menos en ‘Hoy’ ya quedó vetado”, concluyó.

Tanya Vázquez y Esteban Martínez / IG @estebanshow13, @victor_latinlover y @official_doslobos

¿Quién es Esteban Martínez?

Participó en el reality español ‘Campamento de verano’.

En 2016 estuvo en la primera y segunda temporada de ‘Super shore’.

En 2021 apareció en ‘La venganza de los ex: VIP’.

Recientemente, lo vimos en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ junto a la actriz Tanya Vázquez.

Cuenta con 1.2M de seguidores en Instagram, 621 mil en Facebook y 808 mil en TikTok.

