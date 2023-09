Familia de Benito Castro revela su última voluntad

Las mascotas del actor asistirán al lugar donde se le está dando el último adiós para despedirse de él.

Este 11 de septiembre, el actor Benito Castro falleció repentinamente a los 77 años al sufrir una fuerte caída en su casa, en la que tuvo graves heridas que le hicieron llegar al hospital donde nada pudieron hacer.

La noche del lunes, Castro fue velado en una funeraria ubicada al sur de la Ciudad de México en donde se dieron cita amigos y familiares para darle el último adiós.

Ahí mismo, en medio del dolor de perder a su esposo, Deborah Ochoa, viuda del actor, indicó cuál era la última voluntad del querido ‘Papiringo’.

Benito Castro falleció repentinamente luego de sufrir una caída en su casa / YouTube

“No (estipuló nada más) solo que no lo cremaran, mejor que lo enterraran y al final pues ya se reúne con sus padres, con sus hermanas”, indicó.

Igualmente, mencionó cuál fue la vestimenta que eligieron para el actor en su funeral: “No queríamos ponerlo de negro ni nada. Entonces es algo muy relajado. Mi hija me pidió un saco rosa”.

Con mucho dolor, la viuda de Benito Castro reveló que esa será la voluntad que le cumplan al actor, pues no dijo nada más al respecto porque no pensaba que este día llegaría repentinamente: “No (dijo más) él no pensaba morirse pronto. Entonces la verdad esto nos agarró por sorpresa. A él mismo lo agarró por sorpresa”, explicó.

Famosos se reunieron en el funeral de Benito Castro / Alejandro Isunza

Este 12 de septiembre a través de las cámaras de Ventaneando, la familia comentó que el actor será sepultado en el panteón donde reposan los restos de más familiares porque así lo deseaba.

Esto será hasta el próximo 13 de septiembre y se desconoce si los medios podrán ingresar o será un momento para la familia.

También mencionaron que antes del sepelio, llevarán a las mascotas del actor para que se despidan de él en el lugar donde lo están velando porque los amaba mucho.

Igualmente comentaron que todo esto ha sido repentino y por el dolor y el luto no saben bien si harán un homenaje, pero dejaron ver que sí podría suceder.