Hija de Benito Castro habla de las últimas horas de su padre: “Mi papá estaba consciente”

La hija del actor y cantante afirmó que tras la caída, su padre alcanzó a llamar a su trajadora del hogar para avisar que no podía levantarse.

Este lunes 11 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Benito Castro, de 77 años, quien perdió la vida a causa de una caída en las escaleras de su domicilio.

El actor y comediante tenía llamado en Televisa a las 8 am, por lo que se alistaba para irse a la televisora, a grabar. Sin embargo, se cayó de las escaleras y en plena consciencia alcanzó a llamar a Paty, la señora que trabaja en su casa.

“Hoy en la mañana tenía que estar a las 8 en Televisa. El percance fue a eso de las 7.30 am. Yo llegué antes de la ambulancia. Lo encontró la señora Paty que nos ayuda de toda la vida. Mi papá le alcanzó a llamar a Paty cuando se cayó. No se podía parar”, comentó Débora Castro, hija del actor a Grupo Imagen Televisión.

En Ventaneando dieron a conocer la noticia. / Instagram: @chapoypati

Déborah afirmó que Paty le avisó de inmediato y ella llegó a la casa de su padre, incluso antes que la ambulancia, lo cual fue un shock pues había mucha sangre. Hasta ese momento el actor estaba consciente.

“Yo lo vi. El shock fue muy fuerte, pero mi papá estaba consciente. No hablamos mucho porque él tenía mucho dolor. Él todavía me dijo: ‘Habla a la ANDA. Habla a Televisa’, porque estaba preocupado de no haber llegado a grabar”, comentó, visiblemente afectada.

Tras el impacto de la caída, Benito Castro recibió atención médica en un hospital en la colonia Roma; su hija confirma que su estado se fue deteriorando muy rápido.

“Llegamos al hospital y todo se fue deteriorando muy rápido. El problema fueron las costillas. Recibió un impacto muy fuerte y aunado a la edad, no ayudó mucho. Perdió sangre y eso hizo que bajara su presión y ya no resistió. No me separé de él”, compartió en entrevista.

Esposa de Benito Castro lamenta no haber podido despedirse del “amor de su vida”

Déborah, viuda del actor también compartió en entrevista De primera mano, sus primeras impresiones tras el incidente y relato que se encontraba en Querétaro cuando ocurrió la caída.

“Yo estaba en Querétaro, porque estoy viviendo desde hace meses con mi papá que está un poco mal. De alguna manera estaba allá, pero Benito y yo hablamos todos los días. Nos vemos seguido. Yo venía para acá y él para allá, y me siento tan triste que no pude llegar a verlo. Mi hija me avisó y me vine lo más pronto que pude. Tomé un autobús, pero no alcancé a llegar”, relató entre lágrimas.

Déborah Ochoa aseguró que no entiende aún cómo fue el accidente. Lo cierto es que la pérdida de su marido fue un golpe muy duro para ella, pues más de la mitad de su vida compartió junto a Benito.

“Benito fue el amor de mi vida, qué te puedo decir, el más importante. Toda una vida, más de la mitad de mi vida con él. Es un momento muy fuerte, muy triste y gracias por estar en pendiente”, comentó su viuda.