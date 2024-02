Famoso excomediante de Televisa confiesa que vivió viol3ncia por parte de su mamá: “Es muy mala persona”

Edson Zúñiga se ha consolidado como uno de los comediantes más famosos de México, ya que se caracterizó por su originalidad en la televisión y debutó en la cobertura de un mundial Corea-Japón 2002. No obstante, le dijo adiós a la pantalla chica en Copa del Mundo de Rusia 2018, después de laborar en Televisa durante 17 años.

Sin embargo, sus personajes más reconocidos tales como ‘el Compayito’ y ‘el Norteño’ lo han llevado a que su carrera siga trascendiendo en la industria de la comedia. No obstante, no todo ha sido color de rosa, dado que el famoso expresó los momentos de terror que vivió durante su infancia.

Mediante el pódcast de Gabriel Roa, Zúñiga se sinceró y declaró lo mal que la pasó durante su infancia. Subrayó que su madre, María Elena, es una “mala persona”.

Todo comenzó cuando Roa cuestionó al comediante sobre si su progenitora aún estaba con vida y él contestó: “Lamentablemente, sí”. Estas palabras llamaron la atención de Gabriel, por lo que continuó con la pregunta: “¿Por qué lo dices?” Y Edson contestó:

El humorista explicó que, en muchas ocasiones, ha estado envuelto en encontronazos, pero destacó que nunca sentirá el mismo dolor que el que vivió cuando su madre lo golpeaba. Por esta razón, describió que su progenitora lo agredió con un cinturón tan grueso que ni siquiera cabía en los pantalones.

“Mi mamá me daba con el fajo así, con la hebilla volando. De verdad, al segundo yo estaba orinado. Entonces, cuando yo me hacía pipí, mi mamá más se encabronaba. (Me decía) ‘Ahora me vas a hacer lavar’, y túmbale. Yo nomás me acuerdo de cómo zumbaba”.