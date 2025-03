Rocío García nos platicó de su personaje en "¡Chócalas, Compayito!”

La tercera temporada del programa "¡Chócalas, Compayito!” se estrenó el pasado 23 de febrero a las 7:30 de la noche por Las estrellas, con muy altos niveles de audiencia. Uno de los personajes clave para este éxito ha sido el de Zoila, interpretado por la actriz argentina Rocío García.

Rocío García, actriz / RRSS

El éxito de Zoila en “Chócalas Compayito”

Rocío nos contó cómo llegó a este proyecto: “Me invitó a hacer un casting la jefa de reparto que ya conocía mi trabajo en cine. Me dijo que pensaba que a Zoila la podía interpretar yo muy bien. Me monté en los tacones de Zoila, me fui a Televisa San Ángel, éramos como 14 chicas en el casting. Viví muchos nervios, pero desde que leí al personaje y la escena sentí que esto era para mí. Y tan sólo dos horas después me llamaron para decirme que me había quedado con el personaje. Es el casting que más rápido me han solucionado en toda mi carrera”.

La decisión de que Rocío fuera Zoila fue unánime. “Me comentaron que la decisión fue unánime entre todas las personas que estaban ahí presentes. Fue una sorpresa muy bonita. Me sumé a la segunda temporada con la incertidumbre de si iba a haber más temporadas o si mi personaje continuaría, y ha sido tan maravillosa la respuesta del público que sigo en la tercera temporada”.

Le preguntamos qué es lo que más le gustaba de su personaje y Rocío nos platicó: “Me identifico con ella porque es muy frontal para decir las cosas. Zoila tiene pocos filtros a la hora de expresarse, es alguien muy transparente en sus emociones y clara con lo que quiere. En lo que no me parezco y me separa de ella es la toxicidad. Yo no soy nada tóxica, ni celosa, pero en el caso de Zoila, también ‘el Compayito’ no es claro con ella (risas)”.

Esta emisión marca el regreso del personaje ‘El Compayito’, a Televisa. / Instagram: @compayitof

La química con sus compañeros y su trayectoria en México

En cuanto a la química con sus compañeros, Rocío señaló: “Son muy generosos, siempre están abiertos a escuchar propuestas. He recibido consejos de Rafael Inclán, los cuales escucho con mucha atención, respeto y admiración porque es un grande de la comedia y entiende muy bien el tono que requiere contar esta historia”.

Rocío añadió: “En general hay un ambiente de muy buena onda. Raúl Araiza es muy divertido como compañero, Edson Zúñiga está generalmente en el piso y es muy chistoso cómo desde ahí crea este personaje tan entrañable para el público. Tiene una velocidad mental y una capacidad para darle la vuelta a las escenas, además antes de cada toma agrega algo distinto”.

Chócalas Compayito nueva temporada / Captura de pantalla

¿Quién es Rocío García?

Rocío nació en Buenos Aires, pero ya lleva 30 años en México, país donde se ha sentido de maravilla. “Esta nación me terminó de adoptar y me enamoró. Yo sabía que aquí quería pasar el resto de mi vida. Como actriz me gradué en 2006, ya voy pegándole a los 20 años de trayectoria. No ha sido fácil, he tenido momentos de duda porque tienes que estar buscando trabajo constantemente, se vive mucha incertidumbre, pero también he tenido suerte de estar en series muy importantes y cintas muy taquilleras. Amo actuar y es lo que deseo hacer para toda mi vida”.

Finalmente, señaló: “Los invito a no perderse esta tercera temporada de '¡Chócalas, Compayito!’ porque está recargada de humor. Es una serie para toda la familia con personajes muy divertidos, hay romance, enredos, hay un capítulo de ciencia ficción, una producción de Pedro Ortiz de Pinedo que ya es garantía”.

