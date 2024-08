Famoso presentador de MTV lesionado de gravedad en un fuerte accidente en bicicleta

A través de su cuenta de Instagram, el presentador mostró las radiografías y compartió información sobre el accidente que casi le cuesta la vida. Sin embargo, informó a sus fieles seguidores que está agradecido de seguir vivo.

Fue Nev Schulman, conductor y creador del programa Catfish, quien comentó a sus seguidores que sufrió un fuerte accidente en bicicleta, lo que le ocasionó la fractura de cuello.

¿Qué le pasó a Nev Schulman, famoso presentador de MTV?

Nev Schulman compartió en sus redes sociales cómo ocurrió el accidente. Según su relato, se dirigía en bicicleta a recoger a su hijo del colegio cuando todo sucedió.

Nev Schulman “El lunes fue un día en el que aprendí lo que realmente significa ‘antes del accidente’, y el lunes me hizo valorar lo afortunado que fui de haber tenido el domingo. Es cierto lo que dicen: ‘la vida puede cambiar en un instante’”.

El presentador quiso tomar con humor lo que le sucedió: “Nunca llegué a buscar a mi hijo a la escuela en bicicleta. De hecho, en cierto modo, me alegro de no haberlo hecho. Estaba solo en el momento del impacto. Yo y el camión. Y luego, supongo, el pavimento. Estaba solo e inconsciente. Y luego consciente. Tal vez estaba bien (no lo estaba). Tal vez aún podría hacer mi carrera larga el jueves (no pude)”.

Después, el conductor reveló las radiografías de las fracturas que sufrió en el cuello: “Me rompí el cuello. C5 y C6 para ser exactos. Fracturas estables. No estoy paralizado. Mis manos fueron un signo de interrogación por un momento, pero el cuerpo humano es increíble, y también lo son los seres humanos. El increíble conocimiento y la atención de todos en la comunidad médica han sido extraordinarios”.

Además, Shulman, de 39 años, compartió un par de videos en los que se muestra poniéndose de pie con ayuda de algunos médicos.

“Es difícil sentir lástima por mí mismo cuando escucho a los médicos hablar de cuántas personas con lesiones similares nunca volverán a caminar. Tengo suerte de estar aquí, con vida, de pie y abrazando a mi familia, con la esperanza de recuperarme por completo. Y realmente estoy empezando a entender el significado de la gratitud, tanto por las cosas grandes y pequeñas que sucedieron antes del accidente como por todo lo que está ocurriendo ahora”. Nev Schulman

¿Quién es Nev Schulman?

Nev Schulman, cuyo nombre completo es Yaniv Schulman, es un productor, cineasta, fotógrafo y presentador de televisión estadounidense, más conocido por su participación en el documental Catfish (2010) y como presentador de Catfish: The TV Show en MTV.

Nev Schulman está casado con Laura Perlongo, y juntos tienen tres hijos. Es conocido por ser un defensor de la honestidad en las relaciones en línea y por crear conciencia sobre los peligros del “catfishing”.

Catfish: programa estadounidense

Catfish: The TV Show se estrenó en MTV en 2012. El programa se centra en casos de personas que han formado relaciones en línea con individuos que afirman ser alguien que no son. El término “catfish” se refiere a alguien que crea un perfil falso en redes sociales o sitios de citas, generalmente para engañar a otra persona.

El programa sigue a Nev Schulman y Max Joseph (posteriormente reemplazado por Kamie Crawford) mientras ayudan a las personas a descubrir la verdadera identidad de sus contactos en línea. Cada episodio documenta el proceso de rastrear a la persona detrás del perfil falso y confrontarla sobre su engaño.

El show explora las motivaciones de las personas que fingen ser alguien más y las consecuencias emocionales de estas relaciones falsas. El término “catfish” proviene de un documental de 2010 titulado Catfish, en el que Nev Schulman descubre que la mujer con la que estaba hablando en línea no era quien decía ser, lo que inspiró la creación del programa de televisión.

