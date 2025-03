Fans de Shakira en Guadalajara denuncian incumplimiento en paquete VIP: ¿Más de 16 mil pesos por una gorra?

El esperado concierto de Shakira en el Estadio Akron de Guadalajara, celebrado los días 16 y 17 de marzo, dejó a cientos de fanáticos molestos y decepcionados. Diversos asistentes que adquirieron los paquetes VIP denunciaron a través de redes sociales que no recibieron las experiencias exclusivas que les ofrecieron, a pesar de haber pagado hasta 16 mil 750 pesos por estos boletos especiales.

Entre las principales quejas se encuentran el incumplimiento en la ubicación de los asientos, la entrega de obsequios de menor calidad y la ausencia de las áreas VIP que se publicitaron previamente.

Shakira deslumbró con sus vestuarios / Twitter

¿Qué ofrecían los paquetes VIP del concierto de Shakira?

Para este esperado espectáculo,los paquetes VIP ofrecían experiencias únicas para los seguidores de la cantante colombiana. Algunos de los más destacados fueron:

Ultimate Meet and greet VIP

Un boleto en zona VIP

Foto con Shakira

Artículo autografiado

Merchandising exclusivo

Acceso prioritario con anfitrión VIP Lounge Package

Acceso a una sala exclusiva antes del concierto

Aperitivos y dos bebidas sin alcohol

Posibilidad de adquirir mercancía antes del show

No obstante, quienes adquirieron estos paquetes denunciaron que los beneficios no fueron entregados. En lugar de las experiencias exclusivas prometidas, los asistentes afirmaron haber recibido únicamente una gorra y un colguije, generando una fuerte ola de críticas en redes sociales.

¿Cuáles fueron los reclamos de los asistentes al concierto de Shakira?

Las quejas no se hicieron esperar. En plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, los fanáticos manifestaron su indignación con pruebas de sus boletos y la discrepancia entre lo prometido y lo entregado.

Un usuario denunció: “Pagué por primera fila y me mandaron hasta la quinta”, acompañado de una imagen que mostraba su boleto y la ubicación que le asignaron. Otros compradores del Meet and Greet VIP señalaron que no tuvieron acceso a la foto con Shakira ni recibieron el artículo autografiado.

Una de las afectadas declaró: “Nos dijeron que no habría reembolsos y que podíamos ir a Profeco si queríamos reclamar”.

¿Qué respondió a las denuncias de los fans de Shakira?

A pesar de la creciente presión en redes sociales, los organizadores no han emitido hasta el momento ningún comunicado oficial para aclarar la situación o responder a las denuncias de fraude. La falta de respuesta ha intensificado la frustración de los fanáticos, quienes exigen soluciones y reembolsos por los servicios no proporcionados.

Los afectados han comenzado a reportar el caso ante Profeco, y esperan que la instancia intervenga para resolver el conflicto y garantizar el respeto a sus derechos como consumidores.