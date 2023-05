Ferka le responde a Frida Sofía por su apoyo: “ahora sí le creo muchas cosas”; quiere platicar con ella

Frida Sofía había advertido a Ferka sobre Christian Estrada, pero lejos de hacerle caso, la actriz lo defendió y tuvieron un hijo; ahora se enfrenta a difíciles momentos con él tras su separación.

El modelo Christian Estrada llegó a México para participar en el reality Guerreros 2020, luego de haber tenido una tormentosa relación con Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán en Miami.

En el reality de Televisa se enamoró de la actriz María Fernanda Quiroz, y a pesar de que Frida le advirtió sobre él, Ferka lo defendió contra todo y trataron de formar una familia juntos al vivir en el departamento de la actriz y tener un hijo juntos.

Pero todo cambió en el bautizo de su hijo, cuando hubo una fuerte discusión entre la mamá de Christian y Ferka, lo que ocasionó la separación entre ambos a pesar de que ya estaban comprometidos.

Frida mandó unas palabras de apoyo para Ferka debido a la situación que se encuentra enfrentando / Archivo TVNOTAS

Esto ha desatado una gran polémica por la manutención del niño, y hasta denuncias públicas de violencia psicológica de la actriz en contra del modelo que ahora sale con Alicia Machado, mientras él la acusa de no dejarlo ver a su hijo.

A 3 años de haberle advertido sobre Christian, Frida Sofía mostró su apoyo a Ferka y a través de TV Notas comentó, “la verdad es que mis respetos para Ferka porque la chica es supertrabajadora, muy bien por ella. Se amarró los ovarios y ahí está peleando por su familia, ya se dio cuenta del tipo de mi$%$# que es este ca&%$& y de lo que es capaz y se puso las pilas, entonces me quito el sombrero, se ve que es buena madre y le ha tocado difícil. No entiendo cómo no hizo caso a la primera, pero muy su problema, cada quien la ca#$ a su manera, a su tiempo y todos nos equivocamos”.

Sobre las palabras de Frida, Ferka ya respondió y a través del programa Hoy dijo sorprendida, “cómo cambian las cosas, o sea, si nos regresamos al 2020, esto era una guerra terrorífica y 3 años después, hoy ver todas esas palabras y ver esa energía, le agradezco mucho, que confío mucho en esas cosas y le agradezco que mencione esto”.

La actriz reconoció que en su momento no le hizo caso a sus advertencias, pero solo fue fiel a sí misma al confiar en una persona de la que se enamoró, “lo defendí a capa y espada porque así soy yo, no me había tocado, ni modo, me tocó igual, pero le agradezco mucho esa empatía porque lo único que tengo que decir es que ahora sí le creo muchas cosas”.

Ferka sorprendió al decir que le gustaría reunirse con la ex de Christian para platicar, “estaría buenísimo citarnos ya para hablar más a profundidad, y tal vez decirnos cosas que no hemos podido decir, pero pues sí me da curiosidad”, confesó.

Finalmente, Ferka comentó entre risas, “si ya somos… ¿cómo decirlo?, hermanas de situaciones, pues hay que salir avantes de eso”.