Ferka responde a internautas que la atacan de afectar a Fran en Masterchef celebrity: “tomen riopan”

La noche de ayer se transmitió el cuarto episodio de ‘Masterchef celebrity’, en el cual fue eliminado Fran Hevia tras no superar el reto de eliminación. Si bien el famoso conductor había demostrado su falta de conocimientos culinarios, hubo una situación que lo empujó a abandonar la cocina más famosa de México.

En redes apuntan a que uno de los motivos de su salida es que Ferka lo perjudicó a propósito. Debido a que en el último reto de eliminación, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ se le asignó ayudar a Fran a reunir sus ingredientes y darle consejos desde el balcón para ejecutar su platillo.

Sin embargo, Ferka entró en modo competencia y aseguró que por estrategia no ayudaría del todo a Fran y decidió traerle el único ingrediente que él no quería preparar: pescado. Finalmente, el conductor de ‘La caminera’ no sobresalió entre los platillos y quedó fuera del reality.

Fue un duelo muy complicado y estresante... ¡Despedimos al cuarto eliminado de #MasterChefCelebrity! 🥹 Gracias por darle alegría a la competencia y ¡qué gran arroz con leche! 🥛👏🏼🤤 pic.twitter.com/V7WN7tFU95 — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) April 8, 2024

Pero en redes se le fueron encima a Ferka por haberle traído el pescado con alevosía y ventaja a Fran y querer afectarlo en el reto de eliminación.

Checa: Masterchef celebrity: Lágrimas, sorpresas y un eliminado, ¿por culpa de Ferka?

Internautas estallan contra Ferka tras ponerle el pie a Fran

“Bien merecido todo el hate que te tira México desde hace años, tu único talento en todos lados es hacer quedar mal a los demás, no brillas con luz propia porque NO TIENES”, “Pésima persona y competidora. Sobresalir no se trata de meterle el pie a nadie para seguir adelante, no tienes empatía”, “Ojalá un día puedas sobresalir de un programa por el cariño que te ganas de la gente y no por ser la no querida del programa”, escribieron en redes.

Internautas critican a Ferka / X

Checa: Tras ser encarcelado, Fofo otra vez en el centro de las redes ¡por su ortografía!

Ferka responde a internautas

A Ferka no le importó las críticas y justificó su acción al asegurar que se trataba de un juego, pidió a sus seguidores que se tomaran un antiácido para superar su coraje.

“Me encanta que no entienden la palabra JUEGO/COMPETENCIA. Lluvia de besos” y agregó: “Aquí hay que cocinar, bebés. Descansen y tomen Riopan para los corajes”, escribió Ferka en X.

Esta no es la primera vez que Ferka se gana el hate de los espectadores de un reality. Lo mismo le ocurrió en La casa de los famosos México, donde fue señalada por internautas por ser una participante “muy pesada”; lo cual la llevó a recibir varias críticas al grado que hasta celebraron en redes su salida de LCDLFM.

Checa: Falleció el actor Ernesto Gómez Cruz