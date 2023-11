Ferka se defiende de quienes la señalan de ser una “roba novios": “Hay que valorar lo que uno tiene”

Quien sigue en el centro de la atención pública es la pareja del momento, Ferka y Jorge Losa. Son criticados por la relación que iniciaron hace poco, pero que supuestamente comenzaron hace más de un año.

Incluso, se ha afirmado que ella le robó el novio a Mayte Carranco, quien fue pareja del actor durante dos años y ocho meses.

Hace unos días platicamos con la actriz. Nos externó su sentir ante tanta crítica y hate: “Todo lo que hago les causa ruido. Ya estoy acostumbrada a que siempre hablen de mí. Mira, si hablan es porque voy delante de esas personas. Me estoy acostumbrando”.

Y añadió: “hoy es duro. Salir a desmentir o aclarar cada cosa me da flojera. Cada quien va a creer lo que tenga que creer. Tengo muy claro quién soy. Mi círculo cercano sabe quién soy. Mi familia, mis amigos, mi hijo, mi pareja”.

No es la primera vez que le ponen el mote de “roba novios”. Recordemos que hace años anduvo con la pareja de quien era una de sus mejores amigas en ese tiempo, Rossana Nájera.

Le preguntamos cómo se sentía cuando le recuerdan ese pasado: “Ya no levanten polvo. Eso está más muerto y enterrado que ni al caso. Hay lealtades y amistades y las respeto. En ese caso no era ni mi amiga ni conocida. Era sólo una compañera de trabajo. Y del otro que me están diciendo (cuando anduvo con Jorge Luis Vázquez, novio de una de sus mejores amigas), me encantaría contarles la verdad, pero no lo voy a decir. No me voy a poner a pelear con la gente a cada rato. Que piensen lo que quieran”.

Ferka es contundente. Sabe que no le quitó el novio a nadie, pues esa relación estaba terminada desde antes de que ella llegara: “Hay que valorar lo que uno tiene. Y lo doy como consejo. A veces das por hecho que la persona siempre estará ahí y no la cuidas ni la mimas. No la conquistas. Por eso se va”.

Para la famosa presentadora, conocer a Jorge Losa ya estaba predestinado: “Todos tenemos nuestro tiempo. A veces no valoramos a quien tenemos en ese momento y nos damos de topes. Él es un gran ser humano. Creo que yo también he hecho bien las cosas. Nos encontramos porque así tenía que ser. Y ya”.

Para terminar, nos confesó que, desde hace unos días, viven juntos. Sin embargo, aclaró que aún no tienen planes de boda o hijos, pues está disfrutando su relación al máximo.

“Ya estamos viviendo juntos. Estamos en esta etapa de acoplarnos. Vamos muy bien. Pero ni empiecen que cuando el hijo y la boda, porque no hay nada de eso. Vivimos nuestro proceso paso a paso. Si con esto que tenemos ya los tenemos entripados, imagínate qué pasará cuando lleguen otros planes”, concluyó.

