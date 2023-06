Ferka sufrió desmayo por enfrentar situaciones con Christian Estrada; denuncia persecución y amenazas

En septiembre, Ferka y Christian se separaron luego de una discusión entre la actriz y la mamá de él en el bautizo de su hijo.

Desde que Ferka y Christian Estrada se separaron, la polémica ha seguido en torno a la expareja, pues estaban comprometidos y tuvieron un hijo.

Hace unos meses, Christian fue detenido por las autoridades luego de que Ferka tuviera una crisis que fue presenciada por muchas personas en una plaza comercial, acusando al modelo de supuestamente haber querido quitarle a su hijo.

Aunque Christian salió libre y ahora ambos se han dado nuevas oportunidades en el amor por separado, la actriz mandó un comunicado en sus redes sociales en el que expresó que “se han venido dando una serie de situaciones”, que vio necesarias expresar en palabras para protegerse y denunciar públicamente a su ex.

“Desafortunadamente, siguen sucediendo cosas que están provocando un estado de stress en mi persona, y mi salud ya se está viendo comprometida”, señaló, comentando que aunque no es la primera vez que sufre un desmayo, el último de estos sucedió el pasado fin de semana.

Ferka hizo un comunicado para denunciar situaciones con Christian Estrada / Instagram: @ferk_q

“En varias ocasiones me he desmayado, se me baja la oxigenación y mis extremidades se entumecen, perdiendo el conocimiento por varios minutos; como el fin de semana pasado donde nuevamente tuve un episodio de esta naturaleza. A lo que el doctor me dice que son cuadros de stress pero que sí están afectando mi salud”, explicó.

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, continuó denunciando públicamente que personas cercanas a ellas han recibido amenazas, “desafortunadamente personas cercanas a mí, han recibido amenazas veladas; por lo que hago una denuncia pública; esperando y confiando en que solo queden en eso, en amenazas y que no se generen más daños colaterales”, escribió.

Ferka también denunció que en la más reciente visita de Christian a México, notó comportamientos extraños a su alrededor, “puedo afirmar que es muy curioso que ahora que el señor Christian Estrada estuvo en la Ciudad de México, ocurrieron situaciones extrañas, como el hecho de que me pude percatar que me siguen; por eso saben a dónde voy y qué hago con mis amigos”.

Ferka habló de las situaciones que ha pasado con el padre de su hijo / Instagram: @ferk_q

Sin embargo, dice confiar en la protección de las autoridades que le otorgaron luego del más fuerte problema entre ambos, “afortunadamente cuento con medidas de protección, derivadas de los hechos sucedidos el 26 de noviembre de 2022”.

La polémica actriz igualmente indicó que los procesos legales continuarán, “no en un afán de venganza, sino para hacer justicia y para salvaguardar el bienestar de mi hijo; seguiré levantando la voz cada vez que ocurran situaciones y ahora más que nunca que me enteré de ciertas cosas, en las que la intención es quitarme a mi hijo y apartarlo de mí. Sin entender hasta el momento por qué hacer las cosas de esa forma”.

Ferka desmiente a Christian Estrada

Igualmente, la querida participante de realices como ‘La Isla’, indicó que lo declarado por Christian en medios de comunicación, supuestamente sería falso y no le daría manutención a su pequeño.

Ferka ha vivido traumantes momentos al lado de su expareja Christian Estrada según ha dado a conocer públicamente / Instagram: @estradac11 @ferk_q

“Contrario a lo que él ha afirmado en varios medios y hasta ahora no ha probado, no aporta para su manutención. Solo en tres ocasiones ha mandado regalos y en la última mandó pañales y leche a punto de caducar”, comunicó.

La actriz aclaró también la nacionalidad de su hijo diciendo, “en varias ocasiones ha afirmado que nuestro hijo es americano; situación que no es cierta, debido a que Leonel nació en México y siempre ha vivido en este país bajo mi cuidado; por lo que, es de nacionalidad mexicana. El padre de mi hijo con mi consentimiento, le heredó la nacionalidad americana y ambos acudimos a la embajada de Estados Unidos de América, para realizar ese trámite; pero el lugar de origen de mi hijo es México”.

Los difíciles momentos entre María Fernanda Quiroz y Christian Estrada

En el comunicado, Ferka recordó los episodios que ha vivido con su ex desde que se separaron el día del bautizo de su hijo, “se terminó la relación sentimental que tenía con el señor Christian Estrada, debido a un altercado que tuve con su madre al finalizar el bautizo de nuestro hijo. Situación en la que no estuvo presente; y en el momento que se enteró, lo único que hizo fue insultarme y trató de arrebatarme a mi hijo. Por lo que con ayuda de mis amigos y familia, logré subirme a mi camioneta y me retiré del lugar”.

Ferka también indicó que luego de esa discusión, lo esperó en su casa pero jamás llegó, “fue hasta el 6 de septiembre del año pasado, que el señor Christian Estrada, aprovechando que yo no me encontraba en mi casa; entró furtivamente por una ventana, con la finalidad de sustraer sus documentos y el pasaporte de nuestro hijo. Al llegar, me percato de su presencia y pienso ‘ya vino para hablar’ pero no fue así, sino que empezó una vez más a amenazarme que me quitará a mi hijo”.

Christian y Ferka se comprometieron en Nueva York / Instagram: @estradac11

La actriz también aclaró que siempre ha querido que su hijo tenga una relación con su padre a pesar de su abrupta ruptura, “yo no quería que mi hijo creciera sin la presencia de su papá; por lo que, tratamos de tener una convivencia y nos reuníamos en lugares públicos, para evitar situaciones incómodas. Aún así seguí siendo violentada y el señor me insultaba y me culpaba de toda la situación”.

La actriz también recordó la vez que hubo una supuesta emboscada y dijo, “el 26 de noviembre del 2022, al reunirme con él para que conviviera con nuestro hijo; me tendió una emboscada y trató de llevarse a nuestro hijo con engaños”.