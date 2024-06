Fernanda Blaz revela que Werevertumorro le pagaba 30 mil pesos a sus amantes para la renta de sus depas

Fernanda Blaz, la exnovia de Gabriel Montiel, mejor conocido como ‘Werevertumorro’, confirmó hace más de un mes que su expareja la engañó durante la relación; no con una mujer, sino con varias.

La también influencery Werevertumorro terminaron su relación en 2023, luego de estar siete años juntos, cuando la noticia se dio a conocer, ambos dijeron que todo había terminado en buenos términos.

Después fue en TVNotas, donde te dimos a conocer que la relación había terminado en efecto, pero porque el famoso influencer tenía otra pareja la también influencer Sofía Zavala e incluso hasta vivía con ella.



De acuerdo con nuestra fuente, Gabriel y su exnovia tuvieron varios problemas durante su último año de relación, por lo que ella casi no lo acompañaba en sus viajes, los cuales él aprovechaba para estar de “cuzco” con otras mujeres.

Fernanda Blaz revela nuevos detalles de las infidelidades de ‘Werevertumorro’

Fernanda Blaz sigue revelando nuevos detalles sobre las infidelidades de Werevertumorro, afirmando que nunca imaginó que su pareja de siete años pudiera ocultar tantos aspectos de su vida.

En una reciente transmisión en redes sociales, Fernanda sorprendió a sus seguidores al confesar que descubrió que ‘Werevertumorro’ llegó a pagar la renta de sus amantes, desembolsando hasta 30 mil pesos mensuales.

“Me lo han dicho que ofrecía 30 mil pesos, 30 mil varos y pagaba renta y no una sino a varias chicas, hay no qué descaro y él diciendo que me regalaba un buen de cosas”, mencionó Fernanda Blaz.

Fernanda no especificó si estos pagos ocurrieron simultáneamente o en diferentes periodos, pero explicó que al enterarse de esto, entendió por qué muchas veces ‘Werever’ no quería gastar en salidas porque le parecía caro.

“No quería ni pagar dinero, decía está carísimo pues sí porque el dinero se lo gastaba dándole el dinero a otras”, comentó Fernanda. “A mí jamás se me mantuvo, pregúntenle quién lo trató así, yo lo traté como rey”. Fernanda Blaz

‘Werevertumorro’ le mentía a otras mujeres

Blaz también descubrió los pretextos que ‘Werevertumorro’ daba a otras chicas para no terminar con ella y seguir saliendo con otras mujeres. Les decía que no la cortaba porque ella se ponía muy mal.

“Que no me dejaba porque yo me ponía muy mal, que loca medicada, a otras les decía ya terminamos y después les decía ya regresamos”, comentó Fernanda.

Fernanda Blaz posando / Instagram

Fernanda Blaz reacciona a críticas por seguir hablando de ‘Werevertumorro’

Fernanda respondió a las críticas por supuestamente exponer a Werevertumorro y monetizar con su ruptura. Aclaró que no le importan estos comentarios y que seguirá hablando de su verdad.

“Yo voy a hablar de mi verdad, si esto me va dejar qué mejor (....) también el hablarlo me sana”, concluyó Blaz.

