Fernando Colunga habría fingido no conocer a Nicola Porcella y Wendy Guevara; fans se ‘atacan’

Al parecer, el galán de telenovelas Fernando Colunga despreció a las actuales populares figuras de Televisa en un reciente evento de la empresa a la que solo unos pocos fueron invitados.

Se filtró en redes sociales que supuestamente en el upfront de Televisa, evento exclusivo en el que solo asisten socios comerciales y talento de la televisora para que se presenten los proyectos para el siguiente año, Fernando Colunga habría sido uno de los exclusivos invitados al evento donde cantó la artista internacional Katy Perry, porque él será el protagonista del remake de El maleficio.

Sin embargo, una nueva polémica está sucediendo alrededor. En redes comenzó a circular que Colunga ignoró por completo a Nicola Porcella y a Wendy Guevara, unas de las caras más populares actualmente gracias a La casa de los famosos México, donde se volvieron uno de los favoritos del público.

Nicola Porcella y Wendy Guevara se quejaron de que un famoso los trató mal / Facebook: Wendy Guevara y Nicola Porcella

Wendy y Nicola transmitieron en vivo en el evento y el exparticipante de Guerreros dijo que un famoso los había tratado mal, aunque no dijo nombres.

“Wendy fue a saludar bien buena onda, porque de verdad quería verlo. Lo saludó y él se quedó mirando como si saludarla o no”, indicó.

Así que Wendy agregó: “Bueno, pues uno los ve en la tele y no dice: ‘wow, qué ch*ngón’, pero además nosotros acabamos de entrar, y a lo mejor no sabe quiénes somos. Ha de haber pensado que somos unos señores que lo venimos acosando”.

Y se negaron a decir quién había sido el famoso que los despreció: “No vamos a decir nunca quién fue. Pueden suceder cosas en las que a veces uno no anda de buen humor o algo. No fue tan grosero”, indicó.

Contexto:En el primer video se cortó una parte y no se alcanzó a escuchar todo. Pero Nicola se molesto porque un actor peluseo a Wendy,no dijeron nombres pero les hizo un desplante a los dos 🫠sabemos que no es agüevo que los tenga que ubicar pero igual ¿? humildad amigo#wencola pic.twitter.com/qlzZ31RMSZ — mon ⛅️💚 (@oldlover2o) October 19, 2023

Más tarde se filtró que supuestamente había sido Fernando Colunga quien “fingió no conocerlos” en la fiesta y los ignoró, además de que les habría hecho caras cuando Wendy y Nicola le habrían pedido una foto, acción que al darse a conocer ha dividido opiniones provocando que los fans de los llamados ‘Wencola’ (por la fusión de sus nombres) se ‘atacaran’ y arremetieran contra Fernando Colunga.

“¿Quién es Fernando Colunga?”, “Fernando no está soportando”, “no se trata que él los conozca o no, simplemente debió mostrar su educación respondiendo al saludo”, “Wendy siempre es tendencia y aún así es humilde”, “ya está viejito, denle chance”, “hay muchos que prefieren foto con Wendy y Nicola que con él”, escribieron.

Fernando Colunga será el protagonista de El maleficio / YouTube: Las Estrellas

Pero hubo otros que defendieron al actor al decir que no es obligación de nadie conocer a los populares personajes: “¿Y? A hu*vo tiene que conocerlos o qué? Colunga es un actor reconocido de años, ellos apenas empiezan”, “tampoco creo que sea que todo el mundo la debe de conocer”, “¿por qué tendría que conocerlos?”, opinaron.

Además, los internautas destacaron que Colunga no habría fingido, sino que realmente no los conocía y por eso no tuvo tanta atención con ellos, “Tal vez no los conoce. Fernando no es asiduo de las redes sociales y por algo no tiene ninguna, dudo que ganara algo ‘fingiendo’ no conocerlos”, “no creo que fingiera no conocerlos, realmente creo que no los conocía, además Fernando siempre ha sido respetuoso. Vi esta nota en TikTok y realmente los fans Wencola dan entre pena ajena y flojera, no todos tienen porqué conocerlos”.